Dirigente cubano: “Si no se genera riqueza, no podemos construir la sociedad justa que queremos”

El funcionario defendió igualmente el abandono de los subsidios generalizados a la población

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El viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga reconoció este viernes ante el XXII Congreso de la CTC que sin generar riqueza resulta imposible sostener la distribución de recursos y avanzar hacia el modelo social que defiende el régimen cubano.

Durante la presentación del Programa Económico y Social del Gobierno 2026 y de las 176 medidas económicas y sociales, el funcionario expuso la necesidad de aumentar la producción y la eficiencia en medio de una crisis económica que describió como una de las más complejas enfrentadas por el país, indicó un reporte del portal oficialista Cubadebate.

El también ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, resumió esa visión con una frase que marcó su intervención: "Sin energía no puede haber economía. Sin energía no podemos producir. Producimos con limitaciones, la economía se paraliza, no se genera riqueza. Si no se genera riqueza, no se puede distribuir la riqueza. Ese es el principio del socialismo, la justa distribución de la riqueza que se genere en la sociedad".

Pérez-Oliva atribuyó las dificultades económicas a las sanciones de Estados Unidos y afirmó que estas buscan aislar a Cuba en los ámbitos económico, comercial, bancario y financiero.

Sin embargo, su intervención también dejó al descubierto problemas estructurales de la economía nacional al reconocer la imposibilidad de sostener el actual esquema de subsidios.

Uno de los anuncios más relevantes fue la decisión de eliminar gradualmente los subsidios universales al sistema empresarial estatal. Según explicó, el presupuesto destina actualmente 92,000 millones de pesos a subsidiar empresas, de los cuales cerca de la mitad corresponde a las tarifas eléctricas.

"El sistema empresarial tiene que vivir totalmente sin subsidios del Estado y tiene que autogestionarse", afirmó el viceprimer ministro, quien además reconoció que mantener esos niveles de apoyo requeriría "niveles de productividad y eficiencia que no logramos en estos momentos".

El funcionario defendió igualmente el abandono de los subsidios generalizados a la población y su sustitución por mecanismos focalizados dirigidos a personas vulnerables.

"Nuestra economía no puede continuar, sencillamente porque es una ecuación matemática, aplicando el subsidio igualitario de producto a toda la población. La economía no lo resiste", aseguró.

Las declaraciones reflejan un cambio significativo en el discurso oficial, que durante décadas presentó los subsidios universales como una de las principales conquistas del sistema cubano y que ahora los considera financieramente inviables en medio de una economía incapaz de generar la riqueza necesaria para sostenerlos.

El Programa de Gobierno 2026 que presentó es resultado de casi 100,000 reuniones celebradas en todo el país desde diciembre de 2023, con participación de cerca de dos millones de personas y más de 196,000 propuestas recibidas. La versión final contempla 163 acciones y 45 indicadores, superior a la edición de 2025.

Las tres prioridades que concentraron más propuestas ciudadanas fueron la estabilización macroeconómica, las políticas sociales y la producción de alimentos.

Pérez-Oliva señaló que esos mismos ejes vertebran las 176 transformaciones aprobadas el 18 y 19 de junio por el Comité Central del Partido, la Asamblea Nacional y el Consejo de Ministros.

El paquete de medidas incluye autorización de banca privada, inversión extranjera directa en negocios privados, eliminación del límite de 100 trabajadores para las pequeñas y medianas empresas, liberalización de precios e introducción gradual del impuesto al valor agregado. El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó estas reformas de "señales de humo superficiales".

El congreso también contó con la intervención del gobernante Miguel Díaz-Canel, quien insistió asimismo en la idea de crear riqueza para sostener las reformas en un discurso inédito en la retórica oficial.

"Para defender eso hay que producir, hay que crear riqueza y hay que ser capaz de distribuir esa riqueza con un concepto de justicia", apuntó.

De acuerdo con el economista cubano Mauricio de Miranda, sin contrapesos democráticos, las reformas podrían derivar en una transición que beneficie a élites del Partido reconvertidas en oligarcas mediante privatizaciones opacas, en lo que describió como una "transición a la rusa".