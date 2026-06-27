Oscar Pérez Oliva-Fraga defiende el fin de los subsidios universales porque la economía cubana “no lo resiste”

El funcionario plantea el fin de los subsidios para todos y la concentración de ayudas solo en grupos vulnerables Foto © Cubadebate/Abel Padrón Padilla

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El viceprimer ministro Oscar Pérez Oliva-Fraga compareció este viernes ante los delegados del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) para defender la eliminación de los subsidios generalizados como parte de las 176 medidas económicas y sociales aprobadas por el régimen.

Según la versión difundida por el portal oficialista Cubadebate, el también ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera sostuvo que el modelo actual resulta insostenible para las finanzas estatales.

"Nuestra economía no puede continuar, sencillamente porque es una ecuación matemática, aplicando el subsidio igualitario de producto a toda la población. La economía no lo resiste", afirmó.

Durante su intervención, reveló que el presupuesto estatal destina 92,000 millones de pesos a subsidiar el sistema empresarial, de los cuales aproximadamente la mitad corresponde al sostenimiento de las tarifas eléctricas.

Pérez Oliva-Fraga reconoció que mantener esos niveles de gasto exigiría "niveles de productividad y eficiencia que no logramos en estos momentos".

Asimismo, aseguró que las empresas estatales deberán operar sin apoyo financiero directo del gobierno. "El sistema empresarial tiene que vivir totalmente sin subsidios del Estado y tiene que autogestionarse", declaró.

El funcionario vinculó la necesidad de eliminar los subsidios con la crisis energética que atraviesa el país. "Sin energía no puede haber economía. Sin energía no podemos producir. Producimos con limitaciones, la economía se paraliza, no se genera riqueza. Si no se genera riqueza, no se puede distribuir la riqueza", argumentó.

Como alternativa a los subsidios universales, el régimen plantea concentrar la asistencia en personas consideradas vulnerables, identificadas a través de la plataforma digital SOBERANÍA, con el propósito de "disponer de mayores recursos para repartir realmente entre los necesitados".

Por su parte, el gobernante Miguel Díaz-Canel pidió "crear riqueza" para sostener las reformas, un discurso que contrasta con décadas de retórica oficial contraria a conceptos propios de la economía de mercado.

El giro en materia de subsidios tiene antecedentes directos. En 2020, el entonces jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos del Partido Comunista de Cuba, Marino Murillo, anunció la eliminación de subsidios excesivos como parte del Ordenamiento Monetario, medida que nunca se implementó plenamente.

El 18 de junio, Díaz-Canel anunció que la canasta básica dejará de ser universal y quedará limitada a jubilados, familias con niños enfermos crónicos y personas en situación de vulnerabilidad, marcando un giro histórico en el modelo social cubano.

Las ayudas sociales se ajustarán según los ingresos de cada familia, en un contexto donde el salario mínimo es de 3,210 pesos mensuales, mientras el economista Javier Pérez Capdevila estimó en mayo que una persona necesita al menos 96,060 pesos al mes para cubrir sus necesidades básicas.

El economista Mauricio de Miranda advirtió que las reformas están diseñadas para seducir a sectores del gobierno estadounidense interesados en negocios, y alertó que sin contrapesos democráticos el resultado será una "transición a la rusa", con élites del Partido Comunista reconvertidas en oligarcas mediante privatizaciones opacas.