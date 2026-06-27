Oscar Pérez Oliva-Fraga defiende el fin de los subsidios universales porque la economía cubana “no lo resiste”

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El viceprimer ministro Oscar Pérez Oliva-Fraga compareció este viernes ante los delegados del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) para defender la eliminación de los subsidios generalizados como parte de las 176 medidas económicas y sociales aprobadas por el régimen.
Según la versión difundida por el portal oficialista Cubadebate, el también ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera sostuvo que el modelo actual resulta insostenible para las finanzas estatales.
"Nuestra economía no puede continuar, sencillamente porque es una ecuación matemática, aplicando el subsidio igualitario de producto a toda la población. La economía no lo resiste", afirmó.
Durante su intervención, reveló que el presupuesto estatal destina 92,000 millones de pesos a subsidiar el sistema empresarial, de los cuales aproximadamente la mitad corresponde al sostenimiento de las tarifas eléctricas.
Pérez Oliva-Fraga reconoció que mantener esos niveles de gasto exigiría "niveles de productividad y eficiencia que no logramos en estos momentos".
Asimismo, aseguró que las empresas estatales deberán operar sin apoyo financiero directo del gobierno. "El sistema empresarial tiene que vivir totalmente sin subsidios del Estado y tiene que autogestionarse", declaró.
El funcionario vinculó la necesidad de eliminar los subsidios con la crisis energética que atraviesa el país. "Sin energía no puede haber economía. Sin energía no podemos producir. Producimos con limitaciones, la economía se paraliza, no se genera riqueza. Si no se genera riqueza, no se puede distribuir la riqueza", argumentó.
Como alternativa a los subsidios universales, el régimen plantea concentrar la asistencia en personas consideradas vulnerables, identificadas a través de la plataforma digital SOBERANÍA, con el propósito de "disponer de mayores recursos para repartir realmente entre los necesitados".
Por su parte, el gobernante Miguel Díaz-Canel pidió "crear riqueza" para sostener las reformas, un discurso que contrasta con décadas de retórica oficial contraria a conceptos propios de la economía de mercado.
El giro en materia de subsidios tiene antecedentes directos. En 2020, el entonces jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos del Partido Comunista de Cuba, Marino Murillo, anunció la eliminación de subsidios excesivos como parte del Ordenamiento Monetario, medida que nunca se implementó plenamente.
El 18 de junio, Díaz-Canel anunció que la canasta básica dejará de ser universal y quedará limitada a jubilados, familias con niños enfermos crónicos y personas en situación de vulnerabilidad, marcando un giro histórico en el modelo social cubano.
Las ayudas sociales se ajustarán según los ingresos de cada familia, en un contexto donde el salario mínimo es de 3,210 pesos mensuales, mientras el economista Javier Pérez Capdevila estimó en mayo que una persona necesita al menos 96,060 pesos al mes para cubrir sus necesidades básicas.
El economista Mauricio de Miranda advirtió que las reformas están diseñadas para seducir a sectores del gobierno estadounidense interesados en negocios, y alertó que sin contrapesos democráticos el resultado será una "transición a la rusa", con élites del Partido Comunista reconvertidas en oligarcas mediante privatizaciones opacas.
Preguntas frecuentes sobre la eliminación de subsidios en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Cuba está eliminando los subsidios generalizados?
El gobierno cubano está eliminando los subsidios generalizados porque considera que el modelo actual es insostenible para las finanzas estatales. Según Oscar Pérez Oliva-Fraga, viceprimer ministro, la economía del país no soporta el subsidio igualitario de productos a toda la población y se busca concentrar la asistencia en personas consideradas vulnerables.
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¿Cómo afectará la eliminación de los subsidios a la población cubana?
La eliminación de los subsidios generalizados implicará que solo las personas identificadas como vulnerables recibirán ayudas estatales. Esta medida busca redistribuir los recursos hacia los más necesitados, pero podría aumentar la carga económica para el resto de la población en un contexto de inflación y bajos salarios.
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¿Qué medidas complementarias se están tomando para enfrentar la crisis económica en Cuba?
El gobierno cubano ha aprobado un paquete de 176 medidas económicas y sociales, que incluyen la autorización de inversión extranjera directa en negocios privados, la creación de banca privada y la liberalización en la formación de precios. Estas reformas buscan aumentar la productividad y generar riqueza en un contexto de crisis económica.
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¿Cuál es el papel de la plataforma SOBERANÍA en la nueva política de subsidios?
La plataforma digital SOBERANÍA será utilizada para identificar y monitorear a las personas vulnerables que recibirán asistencia estatal. Esta herramienta permitirá actualizar en tiempo real la información sobre las familias con necesidades económicas y gestionar las ayudas de manera más eficiente.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.