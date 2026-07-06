¿Sigue Cuba el modelo chino? Esto respondió el viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga

El viceprimer ministro cubano y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, negó que el Gobierno esté reproduciendo el modelo económico de China o Vietnam, aunque reconoció que ambas experiencias han sido estudiadas y admitió que las reformas emprendidas en la isla requerirán rectificaciones a medida que avancen.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista concedida al periodista Juan Carlos López, de CNN, y cuyo fragmento fue difundido el sábado por el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), en medio del debate generado por el paquete de 176 medidas económicas aprobado por la Asamblea Nacional a finales de junio.

Ante la pregunta de si Cuba se dirige hacia un modelo similar al chino, Pérez-Oliva Fraga respondió que «no es el modelo de ningún país».

«Nosotros no podemos negar que hemos estudiado las experiencias de otros países, China, Vietnam; hay experiencias exitosas donde también han debido rectificar determinados asuntos», afirmó.

El funcionario explicó que el proceso de transformación económica emprendido por el Gobierno no está concebido como un esquema rígido y reconoció que será necesario introducir cambios conforme avance su implementación.

«Nosotros estamos iniciando un camino de transformaciones multidimensionales. Indudablemente, es un camino donde será necesario rectificar algún error; donde los resultados sean positivos, ampliaremos las posibilidades», señaló.

Rechaza un retorno al capitalismo

Durante la entrevista, Pérez-Oliva Fraga también rechazó las interpretaciones que presentan las reformas como un abandono del modelo socialista.

«Se habla de que Cuba regresa al capitalismo, que se eliminan los subsidios, que se desprotege a las personas, y precisamente lo que estamos buscando es todo lo contrario», aseguró.

El viceprimer ministro reconoció, sin embargo, que uno de los mayores desafíos será modificar la mentalidad de una población acostumbrada durante décadas al sistema de subsidios universales.

A su juicio, ese cambio cultural constituye «lo más complejo» del proceso, aunque expresó confianza en que tanto los ciudadanos dentro de la isla como la comunidad cubana en el exterior comprenderán la necesidad de las transformaciones.

Las declaraciones contrastan con las valoraciones de varios analistas consultados por CNN.

El analista político José Azel sostuvo que las reformas difícilmente atraerán capital extranjero mientras el Gobierno no ofrezca mayores garantías jurídicas a los inversionistas.

«Cuba necesita inversiones extranjeras, capital, y ese capital francamente no va a existir si no existen garantías mucho más fuertes que las que está ofreciendo el Gobierno cubano», afirmó.

En la misma línea, el economista Pedro Monreal había advertido en mayo que Cuba perdió la oportunidad de seguir una transformación similar a la experimentada por China o Vietnam, debido a la ausencia de condiciones esenciales como un marco sólido de derechos de propiedad, disponibilidad de divisas e integración internacional.

Una economía bajo fuerte presión

Las declaraciones del viceprimer ministro se producen en un contexto de profunda crisis económica.

Durante la entrevista, el propio Pérez-Oliva Fraga reconoció las dificultades que enfrenta el país para garantizar el suministro energético.

«Hoy es conocido que nuestro país está recibiendo combustible en contenedores; es un sistema de suministro insostenible para una economía», afirmó.

Mientras el Gobierno intenta impulsar su programa de reformas y captar inversión extranjera —incluida la presentada este fin de semana ante empresarios chinos en Yangzhou—, Estados Unidos mantiene la presión sobre La Habana.

El pasado 23 de junio, la administración de Donald Trump amplió las sanciones contra cinco entidades vinculadas al conglomerado militar GAESA. Paralelamente, el Departamento de Estado calificó las reformas económicas cubanas como «modestas, largamente esperadas y, en última instancia, superficiales señales de humo», al considerar que no abordan los problemas estructurales de la economía de la isla.