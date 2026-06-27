Director general de Electricidad explica la crisis del SEN: Transformadores dañados y falta de diésel empeoran panorama

El director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández, advirtió este sábado que los apagones en Cuba alcanzarán los 2,165 MW durante el pico nocturno, una cifra casi idéntica a la registrada el viernes, cuando la afectación máxima llegó a 2,149 MW.

Guerra Hernández ofreció la actualización desde el Despacho Nacional de Carga, en el contacto matutino habitual de Canal Caribe, donde detalló que el sistema cuenta con apenas 1,015 MW de disponibilidad frente a una demanda máxima pronosticada de 3,150 MW.

«Estamos previendo para el mediodía de hoy 1,600 MW para la máxima demanda del sistema, 1,015 MW de disponibilidad con 3,150 MW de máxima demanda pronosticada y eso da una afectación de 2,165 MW», precisó el funcionario.

Al amanecer de este sábado, pasadas las 7:30 de la mañana, la afectación ya rondaba los 1,800 MW, según informó el periodista Bernardo Espinosa desde el mismo despacho.

El panorama para la jornada es sombrío: tres unidades generadoras permanecen en avería y otras cinco cumplen periodos de mantenimiento programado. «No hay incorporación de unidades generadoras en el día de hoy», confirmó Guerra Hernández.

La única expectativa positiva gira en torno a la CTE Antonio Guiteras, la mayor planta generadora del país, que este sábado registra su 16.ª avería del año.

Los trabajos de reparación en la caldera estaban concluyendo en la mañana, con una prueba hidráulica en curso.

Sin embargo, el proceso completo —entre cinco y seis horas de comprobaciones más aproximadamente ocho horas de arranque— impide que la unidad esté disponible para el pico nocturno de este sábado. La previsión es que Guiteras se reincorpore a la generación base este domingo, siempre que las pruebas resulten satisfactorias.

En el mismo contacto, el ingeniero Rubén Campos Olmos, director general de la Unión Eléctrica, abordó otro flanco crítico del sistema: los transformadores.

Explicó que el país opera con más de 185,000 de estos equipos y que la capacidad de fabricación nacional alcanza unas 70 unidades diarias, distribuidas entre plantas en La Habana, Santa Clara y Manzanillo.

Aun así, reconoció abiertamente las carencias: «Tenemos plena conciencia de esas afectaciones que se están produciendo y trataremos en coordinación con todas las provincias de ir recuperando ese déficit de transformadores hasta caer en un tiempo que pudiéramos decir razonable».

Campos Olmos explicó además un fenómeno que agrava el deterioro: cuando un circuito lleva muchas horas sin electricidad y se restablece el servicio, la demanda acumulada puede superar la capacidad del transformador y dañarlo.

A eso se suma que los equipos de más de 75 KVA no se fabrican en Cuba y deben recuperarse o importarse, con severas limitaciones en ambas vías.

El director de la Unión Eléctrica también alertó sobre el robo de aceite dieléctrico de los transformadores, un delito tipificado como sabotaje.

«Cuando se produce una sustracción de ese líquido, el transformador muchas veces se daña, pero inmediatamente sale de servicio porque lo necesita», advirtió, señalando que aguas abajo de cada equipo afectado pueden quedar sin electricidad hospitales, centros productivos y comunidades enteras.

Esta jornada llega apenas dos días después de que Cuba registrara el récord histórico absoluto de déficit eléctrico: 2,208 MW el 25 de junio a las 20:50 horas, superando el anterior máximo de 2,174 MW del 14 de mayo.

Comunidades de Matanzas acumularon hasta 85 horas consecutivas sin electricidad durante esa jornada.

La crisis tiene raíces estructurales que se han profundizado en 2026: 106 centrales de generación distribuida permanecen paralizadas por falta de diésel, lo que representa 890 MW perdidos en el sistema, mientras que las instalaciones estratégicas inactivas por falta de combustible suman otros 1,203 MW indisponibles.

Expertos estiman que recuperar el sistema eléctrico cubano requeriría entre 8,000 y 10,000 millones de dólares y entre tres y cinco años de trabajo.