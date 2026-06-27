Realizarán «con un formato especial» edición 45 del Festival del Caribe en Santiago de Cuba

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La edición 45 del Festival del Caribe —también conocido como Fiesta del Fuego— se celebrará del 3 al 5 de julio en Santiago de Cuba bajo un esquema reducido y adaptado a la grave crisis que atraviesa el país, según informó la estatal Agencia Cubana de Noticias.

Daniela Anaya, miembro del Comité Organizador, reconoció que se trata de una edición marcada por «numerosos retos» y calificó de «muy significativo» mantener el evento pese a las limitaciones, pues —a su juicio— ello demuestra el compromiso con la continuidad de una cita que es referente de la identidad local, nacional y caribeña.

La propia Anaya advirtió que esta será una edición atípica: no habrá desfiles tradicionales ni la gala del país invitado de honor, Colombia, aunque sí se garantizarán espacios para las expresiones culturales de las naciones participantes en cada jornada.

La programación artística se concentrará entre las tres de la tarde y las siete de la noche. Orlando Vergés, presidente del Comité Organizador y director de la Casa del Caribe, explicó que ese horario busca facilitar la movilidad del público y favorecer su participación, una decisión que refleja directamente las restricciones impuestas por los prolongados apagones que sufre la ciudad.

Santiago de Cuba atraviesa en junio de 2026 uno de sus peores momentos energéticos: la termoeléctrica Renté opera en colapso y la escasez de combustible agrava el cuadro. La Empresa Eléctrica local admitió el 18 de junio que no podía garantizar ni dos horas de electricidad diarias, y zonas enteras de la ciudad llevaban recientemente 40 días sin agua, con cacerolazos y protestas ciudadanas como respuesta.

Ese contexto contrasta radicalmente con la edición anterior: la número 44, celebrada en julio de 2025 y dedicada a Curazao, reunió a más de 400 invitados extranjeros de 15 países y contó con programación completa, incluyendo desfiles, galas y la tradicional Quema del Diablo. Esta vez participarán alrededor de 70 invitados extranjeros procedentes de una decena de naciones: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Haití, México y República Dominicana, además de representantes de las embajadas de Rumanía, Azerbaiyán y Egipto.

Algunas tradiciones emblemáticas del festival se mantendrán, aunque con ajustes. La Quema del Diablo —ritual de cierre que simboliza la purificación— se trasladará a la comunidad de Portuondo, mientras que la Ceremonia de la Rebeldía Esclava en El Cobre se mantendrá en su fecha habitual del 7 de julio. Las actividades también llegarán a los repartos Abel Santamaría y Nuevo Vista Alegre, indicó la fuente.

El programa académico incluirá el Coloquio «El Caribe que nos une», con la conferencia inaugural del periodista colombiano Orlando Oliveros, la presentación de un proyecto sobre pensamiento crítico latinoamericano y caribeño, y el lanzamiento de la convocatoria al Primer Encuentro Internacional de Cultura Digital de Cuba y el Caribe. Los talleres abarcarán teatro, religiosidad popular, danza, artes plásticas y poesía, y por primera vez se incorporará un espacio dedicado a la cultura alimentaria.

Vergés señaló que esta edición rendirá homenaje a las esencias del festival y a sus fundadores, y reconoció el esfuerzo de agrupaciones e instituciones que hicieron posible el evento pese a la complejidad del momento. La crisis energética ya obligó a posponer la Feria Internacional del Libro de La Habana 2026 en febrero, y el turismo cerró 2025 con 1,81 millones de visitantes, una caída del 17,8% respecto al año anterior y el peor registro desde 2002.

El Festival del Caribe nació en 1981 y se ha celebrado ininterrumpidamente cada año en la primera semana de julio, convirtiéndose en uno de los encuentros culturales más importantes del Caribe. Que la edición 45 se realice con tan drásticas limitaciones —menos días, sin desfiles, sin gala, con horario diurno condicionado por los apagones— ilustra con claridad el nivel de deterioro que enfrenta Cuba en 2026.