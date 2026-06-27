«Ni los niños pueden ver los muñequitos»: Cubanos ante el próximo estreno de la telenovela «Entre aguas»

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El medio estatal Cubadebate anunció que la televisión cubana estrenará el próximo lunes la telenovela «Entre aguas», bajo la dirección general de Felo Ruíz, en un momento en que millones de cubanos llevan meses sin electricidad suficiente para encender un televisor.

Según el anuncio, la producción se transmitirá en Cubavisión en horario estelar los lunes, miércoles y viernes, con un total de 80 capítulos.

La respuesta de los cubanos en redes sociales no fue de expectativa, sino de indignación y sarcasmo.

El post de Cubadebate en Facebook se llenó de comentarios que convirtieron el anuncio en un termómetro del hartazgo popular ante la crisis eléctrica más grave de la historia del país.

«Para qué, si no hay electricidad para verla», escribió un usuario.

Otro fue más directo: «¿Con qué corriente?».

Uno de los comentarios más contundentes resumió la situación de muchos hogares cubanos: «Son una falta de respeto... Ni los niños ven muñequitos».

La ironía también tuvo su espacio: «Ah, van a dar panel gratis por comité», escribió un internauta, burlándose de la desconexión entre el régimen y la realidad.

«Sí, síii... la vamos a ver; sí, como nooo», ironizó otro.

Hubo quienes apuntaron a la calidad del producto: «Cada novela cubana es peor que la anterior... récord tras récord... además, el pueblo no tiene corriente».

Otros cuestionaron las prioridades del régimen: «¿Una novela es más importante ahora? ¡Casi nadie la verá!».

«Sin prosperidad no hay arte ni quién lo aprecie», sentenció otro comentarista.

Y uno cerró con amargura: «El que los lea a ustedes dice que todo está fresa».

El contraste entre el entusiasmo oficial y la realidad del país es brutal. Cuba registró el jueves un déficit eléctrico récord de 2,208 MW, superando el máximo anterior de 2,174 MW del 14 de mayo, según datos de la propia crisis energética que el régimen no puede ocultar.

La Habana estuvo sin electricidad las 24 horas del jueves, con una afectación máxima de 640 MW. En provincias como Matanzas, los cortes alcanzan hasta 85 horas consecutivas.

El déficit eléctrico récord en Cuba se agrava por la interrupción del suministro de petróleo venezolano desde enero y la reducción de envíos mexicanos desde diciembre, mientras 106 centrales de generación distribuida permanecen paralizadas por falta de combustible, representando 890 MW fuera de servicio.

La crisis también afecta directamente la señal televisiva: los apagones dañan la televisión digital en La Habana, donde los canales digitales 24, 48 y 50 fallan por inestabilidad eléctrica en la Torre de K, en El Vedado.

En Las Tunas, la falta de combustible dejó la televisión al mínimo en junio, concentrando la señal en un solo canal. Camagüey llegó a estar más de cuatro días sin señal televisiva sin que ningún medio oficial ofreciera explicación alguna.

El director Felo Ruíz, quien ingresó al Instituto Cubano de Radio y Televisión en 1967 como asistente de iluminación, afirmó que la telenovela «defiende una importante premisa: el valor de la amistad» y que «la justicia debe prevalecer siempre ante cualquier sentimiento de venganza». También reconoció que el rodaje enfrentó afectaciones por la epidemia de chikungunya.

Mientras tanto, esta semana, cubanos salieron a protestar en el Vedado y otros barrios de La Habana por los apagones de casi 24 horas, y en Santiago de Cuba se registraron cacerolazos.

El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 1,311 protestas en mayo, la cifra mensual más alta jamás documentada.