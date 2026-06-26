Sin luz y sin señal: Apagones afectan la televisión digital en La Habana

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La crisis eléctrica que paraliza Cuba llegó este viernes a las pantallas de miles de habaneros: Radiocuba División La Habana informó oficialmente que los canales de televisión digital 24, 48 y 50 presentan fallas de transmisión por la inestabilidad del suministro eléctrico en el edificio de la Torre de K, ubicado en 23 y K, en el Vedado.

Según el comunicado de la empresa estatal, «se han estado presentando problemas con los servicios de transmisión de los canales de televisión digital 24, 48 y 50, que se radian desde el edificio de la Torre de K, ubicada en 23 y K, en el Vedado, debido a dificultades e inestabilidad con el suministro eléctrico y el respaldo energético».

La interrupción afecta a los residentes del municipio Plaza de la Revolución y los territorios aledaños que dependen de ese centro transmisor para recibir la señal digital.

Como alternativa, Radiocuba recomienda reorientar las antenas hacia el centro transmisor de Televilla, en La Lisa, donde están disponibles los canales 15, 36 y 38 mediante búsqueda manual o automática.

Los usuarios también pueden llamar al 7 620 3644 o al 5 9978 370 para obtener información adicional.

Lo que el comunicado oficial no menciona es el contexto que explica la falla: La Habana atraviesa uno de los peores colapsos eléctricos de su historia reciente.

La Empresa Eléctrica de La Habana confirmó que la capital estuvo sin electricidad las 24 horas del jueves 25 de junio, con una afectación máxima de 640 MW a las 11:10 de la noche.

Captura de Facebook

A escala nacional, el déficit eléctrico superó los 2,200 MW el jueves, estableciendo un nuevo récord histórico al alcanzar 2,208 MW a las 8:50 de la noche, por encima del anterior máximo de 2,174 MW registrado el 14 de mayo.

Este viernes la situación no mejoró: a las seis de la mañana ya se contabilizaban 1,866 MW afectados con apenas 995 MW disponibles, frente a una demanda de 3,200 MW.

La Torre de K es una infraestructura relativamente nueva. Apenas en marzo de 2026, Radiocuba había ampliado la cobertura digital en La Habana habilitando precisamente los canales 24, 48 y 50 desde ese edificio, con transmisores de estándar DTMB financiados con donativos chinos.

Tres meses después, esa expansión queda paralizada por la misma crisis energética que azota al país.

El patrón se repite en otras provincias. En Las Tunas, los apagones y la falta de combustible obligaron a Radiocuba a recortar drásticamente sus transmisiones en junio, concentrando la señal en un solo canal.

Las causas estructurales del colapso incluyen 106 centrales de generación distribuida paralizadas por falta de combustible —890 MW fuera de servicio—, la interrupción del suministro de petróleo venezolano desde enero de 2026, y el deterioro crónico de las termoeléctricas.

La CTE Antonio Guiteras acumula 16 averías en lo que va del año, con la última registrada el miércoles 24 de junio.

La desesperación acumulada ya se traduce en protestas callejeras. El miércoles 24 de junio, cubanos salieron a protestar en el Vedado y otros barrios capitalinos por los apagones de casi 24 horas, mientras en Santiago de Cuba también se registraron cacerolazos.

Radiocuba cerró su comunicado con una frase escueta: «Ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas».