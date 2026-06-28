Cruce confirmado: Suiza vs Argelia en los dieciseisavos del Mundial 2026

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Suiza y Argelia se medirán en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 el jueves 3 de julio en el BC Place de Vancouver, en uno los duelos de la fase de eliminación directa del torneo.

Este enfrentamiento forma parte del Round of 32, una ronda inédita en la historia del fútbol mundialista que debuta en esta edición ampliada a 48 selecciones. Por primera vez, los clasificados deben superar una fase previa a los octavos de final, lo que convierte cada partido de esta instancia en un duelo sin red de seguridad.

Cómo llegó Suiza

Los helvéticos cerraron la fase de grupos como líderes del Grupo B con siete puntos, fruto de dos victorias y un empate. Arrancaron igualando ante Catar (1-1) el 13 de junio, luego golearon 4-1 a Bosnia y Herzegovina el 18 de junio y cerraron la fase derrotando 2-1 a Canadá el 24 de junio.

El balance de siete goles a favor y tres en contra (DG +4) refleja la solidez del equipo dirigido por Murat Yakin.

Breel Embolo fue el máximo goleador suizo en la fase de grupos con cuatro tantos, mientras que el capitán Granit Xhaka —que disputa su cuarto Mundial consecutivo con 144 partidos internacionales a sus espaldas— aportó dos goles desde el punto de penalti. En la retaguardia, Manuel Akanji fue el pilar defensivo que sostuvo la consistencia del equipo a lo largo de las tres jornadas.

Cómo llegó Argelia

Los argelinos tomaron el camino más exigente: clasificaron como uno de los ocho mejores terceros del torneo, procedentes del Grupo J, con cuatro puntos y diferencia de goles negativa (-2).

Su campaña fue irregular pero con momentos de carácter. Cayeron 0-3 ante Argentina en la jornada inaugural, vencieron 2-1 a Jordania en la segunda fecha y protagonizaron un empate dramático 3-3 ante Austria el viernes 27 de junio, partido en el que el capitán Riyad Mahrez marcó dos goles para mantener viva la clasificación antes de que Sasa Kalajdzic igualara en el minuto 90.

El técnico Vladimir Petković dispone de un plantel con presencia en clubes europeos de primer nivel: Amine Gouiri (Olympique de Marseille), Rayan Aït-Nouri (Manchester City), Ismaël Bennacer (Dinamo Zagreb) y Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) son algunas de sus piezas más destacadas.

Argelia disputa su quinta Copa del Mundo en la historia, tras sus participaciones en 1982, 1986, 2010 y 2014. No existe historial mundialista previo entre ambas selecciones que resulte editorialmente relevante.

El ganador del partido en el BC Place avanzará a la siguiente fase del cuadro eliminatorio, donde el nivel de exigencia no hará más que crecer.