Una mujer fallecida y varios heridos al volcarse un triciclo en Yateras, Guantánamo

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Una mujer perdió la vida este sábado al volcarse un triciclo eléctrico en la Loma de Boquerón, en el municipio de Yateras, en Guantánamo, un accidente que dejó al menos a otras tres personas heridas, entre ellas una menor de edad.

Isis Faure Vivas, enfermera del Hogar Materno de Guantánamo, fue identificada como la víctima mortal del accidente por el periodista Miguel Reyes.

La menor lesionada fue trasladada al Hospital Infantil Pedro Agustín Pérez, de Guantánamo, donde recibe atención médica, precisó el reportero en una publicación en Facebook.

Hasta el momento las autoridades no han difundido información oficial sobre el número de víctimas del fatal accidente ni sus causas.

Personal médico atiende a una persona herida en el accidente. Foto: Facebook/Carlos Pérez

Según un reporte preliminar del comunicador Carlos Pérez, el conductor del vehículo habría perdido el control en ese tramo de la vía, lo que provocó el vuelco.

Fuerzas de la Cruz Roja Cubana, el SIUM, la Policía y el sistema de salud en la provincia acudieron al lugar de inmediato para atender a los heridos y asegurar la zona, dijo. Fotos publicadas en la red social muestran varias ambulancias estacionadas sobre la carretera rural, mientras el personal médico y de rescate asistía a las víctimas en el terreno.

Personal médico asiste a los accidentados. Foto: Facebook/Carlos Pérez

Isis Faure Vivas era reconocida en el Hogar Materno de Guantánamo por su trato humano y sereno con las pacientes embarazadas. Las personas que la conocieron la describen como una profesional cuya presencia bastaba para calmar la angustia de quienes llegaban con incertidumbre, destacó el periodista Miguel Reyes, al dar la noticia de su fallecimiento.

«En el Hogar Materno de Guantánamo no era sólo una enfermera. Era abrigo, era guía, era esa mano invisible que sostenía cuando todo parecía frágil», subrayó Reyes, quien la conoció.

«Para su hijo y familia, el dolor es indescriptible… porque no se pierde sólo una madre, se pierde un mundo entero contenido en una sola persona», expresó en un conmovedor texto. «Hoy la tristeza se mezcla con la gratitud porque su paso por este mundo dejó huellas profundas. Huellas en vidas que ayudó a traer, en familias que acompañó, en amistades que hoy la lloran con el corazón roto. Y aunque el dolor es grande, también lo es el legado de amor que deja detrás».

El accidente se produce en un contexto de grave deterioro de la seguridad vial en Cuba. En 2025 se registraron 7,538 accidentes de tránsito con 750 fallecidos y 6,718 lesionados, según datos de la Comisión Nacional de Seguridad Vial. Motocicletas, ciclomotores y peatones estuvieron involucrados en el 63% de los incidentes registrados.

En un informe dado a conocer en octubre pasado, las autoridades aseguraron que los triciclos eléctricos y motocicletas concentraron el 52 % de los accidentes viales, el 32 % de las muertes y el 42 % de los lesionados. Estos vehículos se han extendido como medio de transporte ante la crisis de combustible, pero su uso en zonas montañosas representa un riesgo adicional por sus características técnicas.