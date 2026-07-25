Preston, el pueblo azucarero que el castrismo llevó del esplendor a la ruina

El pueblo tuvo aeropuerto, puerto, ferrocarril y uno de los hospitales más modernos del oriente cubano

Un reciente video publicado por el canal de YouTube Leo's Travel muestra el estado de abandono del poblado de Preston, oficialmente llamado Guatemala, en el municipio holguinero de Mayarí, un antiguo enclave azucarero que pasó de ser uno de los pueblos más prósperos del oriente cubano a sobrevivir entre ruinas y edificios en decadencia.

Las imágenes recorren el antiguo central azucarero, el hotel Miramar reducido a escombros, el restaurante Alta Cocina destruido por el salitre y el abandono, y el hospital de 120 camas, considerado en la década de 1940 uno de los más modernos de la región, hoy en avanzado estado de deterioro.

Preston nació en 1905 como un proyecto industrial de la Nipe Bay Company, filial de la United Fruit Company, junto a la bahía de Nipe.

Su primera zafra, en 1907, produjo 97,320 sacos de azúcar en 132 días. El poblado fue nombrado en honor a Andrew W. Preston (1846-1924), uno de los directivos de la compañía estadounidense.

El asentamiento fue diseñado siguiendo el modelo urbanístico de las ciudades industriales estadounidenses. Sus calles estaban identificadas con letras y algunos barrios llevaban nombres como Brooklyn, New York y Washington.

Las viviendas de madera sobre pilotes, con amplios portales y techos de tejas, acogían a una población integrada por cubanos, jamaicanos, haitianos, bahameños, trinitarios, chinos y españoles.

Tras la llegada al poder del dictador Fidel Castro (1926-2016), las propiedades de la United Fruit Company fueron nacionalizadas en 1960 y el central pasó a llamarse Guatemala, en homenaje al expresidente de esa nación centroamericana Jacobo Árbenz (1913-1971).

Aunque la industria continuó funcionando durante varias décadas bajo administración estatal, el golpe definitivo llegó el tres de junio de 2002, cuando el ingenio emitió 93 pitazos antes de detener definitivamente su producción.

El cierre formó parte de la llamada Tarea Álvaro Reynoso, mediante la cual el régimen clausuró 71 de los 156 centrales azucareros existentes en Cuba y dejó sin empleo a más de 100,000 trabajadores.

La decisión aceleró el deterioro económico y social de decenas de comunidades que dependían de la agroindustria azucarera.

"Imagínese usted vivir en un pueblo donde generaciones y generaciones se han dedicado al cultivo de la caña de azúcar, al procesamiento del azúcar, y que de un momento a otro le quiten todo", reflexiona el autor del recorrido.

Los comentarios al video reflejan la nostalgia de quienes conocieron la prosperidad del antiguo enclave. "Eran pueblos muy prósperos", escribió un usuario.

"Acabaron con Cuba", afirmó otro. Un tercero, oriundo del lugar, resumió el sentimiento compartido. "Yo soy de ese pueblo y disfruté mucho de su belleza".

El autor del recorrido concluye con una reflexión sobre la memoria del poblado. "Hoy se llama Guatemala, pero para muchas personas seguirá siendo Preston.Mientras alguien recuerde dónde estaba el central, mientras alguien pueda decir dónde trabajó su abuelo, mientras alguien recuerde el sonido de los trenes, Preston no será un pueblo olvidado, será un pueblo transformado".

El caso de Preston no constituye una excepción. En Holguín también permanecen en ruinas el central Urbano Noris, la Escuela Vocacional José Martí, el parque infantil El Mambisito y la antigua estación ferroviaria Holguín-Gibara, convertida en un vertedero de basura y escombros.

La decadencia del poblado coincide con el desplome de la industria azucarera cubana. La zafra 2024-2025 concluyó con menos de 150,000 toneladas de azúcar, una producción inferior a la registrada en 1899, cuando Cuba apenas salía de la Guerra de Independencia. En Holguín, la producción no alcanzó el 10 % del plan previsto.

Actualmente, los habitantes de Preston enfrentan apagones frecuentes, escasez de agua potable y dificultades para acceder a internet. Pese al cambio de nombre impuesto hace más de seis décadas, la mayoría continúa llamando al pueblo por su denominación original.