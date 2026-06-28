«Si el sistema está en un hoyo, ¿qué es lo que esperan?, ¿la guerra?», interpela al régimen poeta cubano

El poeta popular cubano José Martínez, radicado en Miami, volvió este sábado a sacudir las redes sociales con una nueva sátira en verso titulada «¿Qué es lo que esperan?» que en pocas horas acumuló más de 11,000 reproducciones y cientos de likes en Facebook, y cuya pregunta final —«¿qué es lo que esperan?, ¿la guerra?»— resuena como un mazazo poético contra el régimen de la isla.

Martínez, psicólogo y emprendedor que ha convertido la décima y otras formas estróficas en armas de crítica política, arranca el poema sin preámbulos: «Basta ya de payasadas / porque la vida se va. / El pueblo no quiere más / que improvisen». Cincuenta y seis segundos después, el régimen queda retratado sin posibilidad de apelación.

El poema dedica varios versos a una publicación reciente de «Gerardo» —presumiblemente en alusión al exespía cubano Gerardo Hernández Nordelo— que, según el poeta, no cosechó ni el apoyo más mínimo: «Hace unos días yo vi / lo que Gerardo posteó. / Ni un imbécil lo apoyó». Una descripción que, viniendo de un poema satírico, resulta casi un elogio, comparada con lo que viene a continuación.

Porque Martínez no se detiene ahí. Las páginas oficiales del gobierno en redes sociales reciben su propio diagnóstico: «Las páginas del gobierno / son una puerta al infierno. / Entras a los comentarios / y te recibe un rosario / de neologismos y ofensas». Cualquier cubano que haya intentado leer la sección de comentarios de Cubadebate o Granma en Facebook sabe que la metáfora no es exagerada.

Los escasos defensores del régimen que se atreven a asomar la cabeza tampoco salen bien parados. El poeta los describe como «dos gatos reprimidos / con perfiles restringidos», y los bautiza con el término que ya circula ampliamente en la comunidad cubana: «ciberclarias». La palabra —mezcla de «ciber» y «claria», el pez gato invasor que colonizó los ríos y embalses cubanos— define a los trolls y propagandistas digitales del gobierno con una precisión zoológica que ningún diccionario oficial recogería jamás.

El remate del poema es la pregunta que da título a la pieza y que el propio Martínez lanza dos veces, como si la primera no bastara: «Si en la ciudad y en la sierra / ya no ven ningún apoyo, / si el sistema está en un hoyo, / ¿qué es lo que esperan?, ¿la guerra?». La respuesta, claro, la deja en el aire. Aunque el aire en Cuba lleva meses cargado de apagones de entre 20 y 40 horas diarias y un déficit de generación eléctrica que ha superado varias veces los 2,000 megavatios en las últimas semanas.

Este nuevo poema llega en una etapa especialmente prolífica para Martínez. En abril publicó «No firmo», una respuesta directa a la campaña oficialista «Mi firma por la Patria» del Partido Comunista. En mayo dramatizó el proceso penal de Raúl Castro. El 15 de junio estrenó «Nadie huye para el comunismo». Y apenas unos días antes de este nuevo poema, «La vaselina», criticando con ironía el ascenso discreto de figuras del régimen dentro de la estructura de poder, particularmente de El Cangrejo que «sabe hablar», alusión a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del general Raúl Castro.

Martínez no es el único poeta que ha encontrado en la sátira una forma de documentar el desastre. Otros versos han circulado en la diáspora cubana respondiendo a la misma realidad: 1,311 protestas, denuncias y acciones críticas se documentaron en mayo en toda la Isla; la economía se despeña en caída libre y el gobierno sigue inventando «soluciones» —como el reciente paquetazo económico— ante una población que, como dice el poema, ya no quiere más improvisaciones.

Los comentarios bajo el video de Martínez reflejan el mismo hartazgo que describe el poema: varios usuarios celebran que alguien ponga en verso lo que muchos piensan en prosa, y más de uno señala que la pregunta final —«¿qué es lo que esperan?»— lleva años sin respuesta.