Alberto Reyes desmonta las reformas del régimen: «La solución no está en liberar la economía, sino en liberar al ciudadano»

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El sacerdote cubano Alberto Reyes Pías, párroco de la parroquia de Esmeralda en Camagüey, publicó la entrega número 163 de su columna semanal en Facebook, titulada «He estado pensando en lo que no se acaba de entender», en la que desmonta con contundencia la narrativa oficial de que la crisis cubana tiene solución económica sin libertad política.

La reflexión llega días después de que el régimen presentara las 176 medidas económicas aprobadas por la Asamblea Nacional, que incluyen la autorización de banca privada, la eliminación del tope de trabajadores en las mipymes y la apertura al capital extranjero.

Mientras el régimen las presenta como la mayor reforma estructural en décadas, Reyes Pías argumenta que ninguna apertura económica puede prosperar mientras el ciudadano permanezca sin libertad.

«Llevamos años como esos roedores mascota a los que se les pone una rueda para que se entretengan girando, sin llegar nunca a ninguna parte. Llevamos años subsistiendo en círculos concéntricos hechos de discursos, marchas, plenos del Partido, resoluciones, reformas, contrarreformas… que no nos han llevado a ninguna parte, o tal vez sí, nos han llevado al agotamiento, a la miseria crónica, a la normalización de la supervivencia», escribió.

El sacerdote describe a quienes gobiernan Cuba desde enero de 1959 como «un grupo obsesionado por el poder hasta niveles patológicos» al que no le importa «ni la miseria, ni el hambre, ni las aspiraciones, ni las vidas» del pueblo.

En sus palabras, los cubanos son tratados como «rehenes, gente a dominar y controlar, esclavos destinados a sostener un país de modo que ellos puedan exprimirlo y acumular bienes y una vida de privilegios desde la más absoluta y obscena impunidad».

Reyes Pías también denuncia la hipocresía del régimen ante las crisis: «Es humillante cómo nos tratan, cómo despliegan con orgullo un poder autoritario cuando los tiempos les son favorables, y cómo fingen tender una mano salvadora cuando los tiempos les son adversos, una mano que parece tendida para sacarte del abismo de las aguas en las que ellos mismos te han sumergido, pero es una mano que nunca llega a salvarte».

Frente al mantra oficial de que «pronto estaremos mejor», responde con una tesis clara: «La solución no está en liberar la economía sino en liberar al ciudadano. La solución no está en preservar el sistema sino en cambiar el sistema. La solución no está en una nueva generación de líderes marxistas sino en la sustitución del marxismo por una democracia real que permita el poder real del pueblo y el florecimiento de la libertad y la pluralidad política».

«Nuestro problema es un problema de libertad. No nos faltan ideas, ni energía, ni capacidad… nos falta la libertad que permite que todo eso dé fruto», concluye.

La reflexión se produce en un momento de aguda crisis en Cuba: apagones de hasta 30 horas, escasez crítica de alimentos y medicamentos, una tasa de mortalidad infantil duplicada hasta 9,9 por cada 1,000 nacimientos y una proyección de caída del PIB del 15 % en 2026, agravada tras la interrupción del suministro de petróleo venezolano en enero.

El hostigamiento a este cura ha escalado en paralelo a su visibilidad.

En enero, la Seguridad del Estado lo citó junto al sacerdote Castor José Álvarez Devesa para levantarles actas de advertencia bajo amenaza de procesamiento judicial, acusándolos de ser «promotores del odio».

En junio, el trovador oficialista Raúl Torres lo atacó en una carta pública al Papa León XIV, acusándolo de «alentar la muerte» y de haber «soltado el incienso para empuñar la tea».

Pese a ello, sus reflexiones son cada vez más directas: en la número 161 comparó Cuba con un «campo de concentración inmisericorde», y en la 162 afirmó que «ningún poder tiene derecho a mantenernos en esta miseria agónica».