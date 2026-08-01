Ciego de Ávila: hasta el circo hay que «enmarcarlo» en el centenario de Fidel Castro

Ni los acróbatas, ni los malabaristas, ni el Gagá caribeño se libran del sello ideológico obligatorio en Cuba. La X Jornada del Arte Circense, Circávila 2026, arrancó el viernes en Ciego de Ávila con un pasacalle por el bulevar de la ciudad, y la agencia estatal ACN se encargó de aclarar, sin rubor, que el festival «se enmarca en el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz (1926-2016)».

El circo, en definitiva, también es de Fidel.

El pasacalle de apertura recorrió el tramo desde el Hotel Rueda hasta el Teatro Principal con tres paradas: acrobacias de la compañía Haliom en la Casa del Joven Creador, una presentación de Gagá —expresión popular caribeña de raíces haitiana y dominicana— en la Casa de Cultura José Inda Hernández, y una actuación del Guiñol Polichinela en la Sala Abdala, indica la fuente.

La décima edición del festival reúne a Haliom, la Escuela Nacional de Circo, el Movimiento de Artistas Aficionados, el proyecto Corazón y el propio Polichinela, con la ambición declarada de superar en alcance a ediciones anteriores. También participan ocho estudiantes de la Escuela Nacional de Circo formados en el curso 2025-2026, y por primera vez en la historia del evento se sumó el Ballet Folclórico Osokpuan Irawo, con coreografías de «come candelas» y destreza con machetes, amplía la nota.

La programación —detalla el medio— contempla las puestas «Gente con Swing» y «Variedades Circenses» en el Teatro Principal este sábado, y el cierre tendrá lugar el domingo 2 de agosto con un espectáculo de Variedades a las 10:00 a.m. La entrada cuesta 200 pesos, una cifra que en la Cuba de los apagones y la escasez no es precisamente simbólica.

Pero lo verdaderamente circense no está en la pista: está en la maquinaria propagandística que rodea al evento. La Asamblea Nacional aprobó el 20 de diciembre de 2025 denominar este año «Año del Centenario del Comandante en Jefe», y desde entonces prácticamente ningún evento en la isla escapa al «enmarcamiento» obligatorio.

La lista de lo que ya lleva el sello de Fidel en 2026 es tan extensa como surrealista: la 34 Feria Internacional del Libro, el I Coloquio Internacional «Fidel: legado y futuro», el Festival de Poesía de La Habana, la campaña #ArteFiel de la UNEAC, donaciones de sangre como «compromiso revolucionario» en Holguín, viajes turísticos desde Chile a 2,000 dólares por persona para asistir a los actos oficiales, y militares movilizados para sembrar cien cedros formando el nombre «Fidel» en unidades castrenses de varias provincias.

Ahora le tocó al circo. El lema oficial del año es «Fidel es un país», y el régimen parece decidido a demostrarlo función por función.

La reacción de muchos cubanos en redes sociales ante tanto «enmarcamiento» ha sido de ironía y hartazgo. Algunos llaman al año «el centenario de la desgracia de Cuba»; otros, directamente, «el año del eterno blackout», en alusión a los apagones que siguen paralizando la isla, también oprimida por escasez crónica de medicamentos y alimentos, mientras el régimen invierte energías en glorificar a su fundador.

El sacerdote camagüeyano Alberto Reyes describió con precisión el modelo que produjo este culto: «un Estado y un Partido que sólo tenían un punto de referencia, un líder, un dueño, una voz incuestionable: la suya». El analista Jorge L. León lo sintetizó desde otro ángulo: «Las democracias se sostienen sobre instituciones; las dictaduras, sobre hombres».

El acto central del centenario está previsto para el 13 de agosto en Birán, Holguín, lugar de nacimiento de Fidel Castro. Hasta entonces, el régimen seguirá buscando eventos que «enmarcar». El circo ya cumplió su parte.