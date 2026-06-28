Trump arremete contra los comunistas: «Prometen todo gratis y luego destruyen el país»

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El presidente Donald Trump lanzó una ofensiva retórica anticomunista en dos publicaciones consecutivas en su red social Truth Social y en un discurso ante la Faith and Freedom Coalition en Washington D.C., calificando al comunismo como «la amenaza más grave para nuestro país desde su fundación hace 250 años».

El pasado jueves 26 de junio Trump publicó un extenso mensaje en Truth Social en el que adelantó los puntos centrales de su intervención y arremetió con dureza contra lo que describió como «la reciente elección de comunistas en nuestro país».

«El comunismo es muy fácil de vender. Yo sería el Mayor Comunista de la Historia. Daría renta gratis, casas gratis, comida gratis, todo es gratis. Desafortunadamente, después de dos o tres años, el país donde esto ocurre fracasaría», escribió.

El mandatario advirtió que las consecuencias de ese modelo son inevitables: «No habrá comida, no habrá vivienda, no habrá ejército, no habrá nada. Serán Tercer Mundo en todos los sentidos, y todos sufrirán o morirán».

Calificó a los comunistas de «animales» y señaló que «las asesinaciones de quienes se les oponen son un elemento muy importante de su ideología».

Un día antes, Trump ya había anticipado su postura con un mensaje más breve pero igualmente contundente: «Los comunistas finalmente están haciendo su movimiento. He estado esperando y preparándome para esto por mucho tiempo», escribió, añadiendo: «El juego ha comenzado. ¡Disfruten mirando!»

Ambas publicaciones se produjeron en reacción directa a las primarias demócratas del 23 de junio en Nueva York, donde candidatos respaldados por los Socialistas Democráticos de América (DSA) y por el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, ganaron en varios distritos congresionales, derrotando a figuras del establishment demócrata como Adriano Espaillat y Dan Goldman.

En su discurso ante la coalición cristiana conservadora, Trump también dirigió sus críticas al Partido Demócrata, al que llama «Dumocrats», acusándolo de no plantar cara a la amenaza comunista: «Si los combatieran como me combaten a mí o a los republicanos, serían victoriosos, pero no tienen el coraje para hacerlo».

Para Trump, la distinción es clara: «Estos no son demócratas sociales, son comunistas despiadados y sin Dios».

El mandatario también vinculó el avance comunista con la persecución religiosa, afirmando que «todos los países comunistas atacan las religiones violentamente» y que los comunistas «cerrarán tus iglesias y matarán a tu gente».

En ese marco, mencionó los ataques militares de su administración en Nigeria como ejemplo de su compromiso con la protección de los cristianos: «Recientemente atacamos Nigeria y pusimos fin en gran medida a la masacre de su gran población cristiana».

Las declaraciones se enmarcan en una línea anticomunista que Trump ha sostenido desde noviembre de 2025, cuando proclamó oficialmente la Semana Anticomunista en Estados Unidos, afirmando que esa ideología ha arrebatado más de 100 millones de vidas en el mundo.

Este domingo, un día después de su discurso, Trump compartió en sus redes una sátira que compara a cubanoamericanos de Nueva York con balseros que huyen del «comunismo» de Mamdani, reforzando el mensaje político dirigido a su base y a la comunidad cubana.

Por su parte, Mamdani, de 34 años y miembro de la DSA, asumió como alcalde de Nueva York el 1 de enero y ha declarado que gobernará como socialista democrático, con propuestas de transporte gratuito, guarderías universales y congelación de alquileres que Trump equipara con promesas comunistas.