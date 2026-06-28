Equipos de rescate de EE.UU. sacan a una bebé y a su madre de entre los escombros en Venezuela

Una bebé de entre nueve y diez meses y su madre fueron rescatadas con vida de entre los escombros de un edificio colapsado en la zona costera de La Guaira, Venezuela, por equipos estadounidenses de búsqueda y rescate urbano desplegados tras el devastador doble terremoto del 24 de junio.

El Departamento de Estado de EE.UU. difundió imágenes del rescate en su cuenta oficial de X el sábado, con el mensaje: «Contra probabilidades imposibles, la esperanza perdura. Cada vida salvada es una victoria».

La pequeña fue la primera en ser extraída con vida por los especialistas estadounidenses.

Cerca de una hora después, lograron sacar también a su madre, igualmente ilesa, en lo que vecinos y rescatistas presentes describieron como un milagro.

El operativo estuvo a cargo de los miembros del equipo de élite de búsqueda y rescate urbano Virginia Task Force 1, del condado de Fairfax, en Virginia, quienes trabajaron junto a bomberos locales.

Según precisó en un mensaje en X, madre e hija presentaban solo heridas leves, y fueron «llevadas a un lugar seguro entre los vítores de los vecinos».

Las imágenes difundidas muestran la extracción de ambas de entre grandes bloques de concreto y estructuras destruidas, en medio de un entorno de devastación severa.

«Esta es nuestra razón: la entrega de esperanza», subrayó la brigada estadounidense.

El rescate fue amplificado por el Departamento de Estado como símbolo de la cooperación humanitaria entre ambos países en un momento históricamente inédito.

El doble sismo -de magnitudes 7.2 y 7.5- sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio a las 6:04 pm, con epicentros en San Felipe y Yumare, en el estado Yaracuy, con apenas 39 segundos de diferencia.

El balance oficial al sábado era de al menos 1,430 fallecidos, más de 3,360 heridos y más de 54,000 desaparecidos, según cifras recogidas por medios internacionales. La ONU cifró en 6,76 millones el número de personas afectadas.

La respuesta de Estados Unidos fue de gran escala. El secretario de Estado Marco Rubio confirmó el despliegue de los equipos de rescate urbano de Fairfax, Virginia, y Los Ángeles, California, con 80 especialistas cada uno, perros de búsqueda K-9 y aviones C-17 Globemaster.

El Comando Sur movilizó además los buques USS Fort Lauderdale y USS Billings, helicópteros Osprey y Chinook, y unidades de élite de Miami-Dade.

El presidente Donald Trump autorizó 150 millones de dólares en asistencia humanitaria: 50 millones para organizaciones ya presentes en Venezuela -entre ellas Samaritan's Purse, Catholic Relief Services y el Programa Mundial de Alimentos- y 100 millones canalizados a través de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. Trump se refirió a los venezolanos como sus «nuevos y grandes amigos» al anunciar la ayuda.

El Departamento del Tesoro suspendió temporalmente las sanciones económicas contra Venezuela hasta el 23 de octubre de 2026 para facilitar las transacciones financieras vinculadas al socorro, en un giro sin precedentes de la política bilateral.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció públicamente la ayuda estadounidense, marcando un punto de inflexión en las relaciones entre ambos países.

En total, más de 25 equipos de rescate de 17 naciones, con más de 1,000 especialistas, se desplegaron en territorio venezolano.

El rescate del bebé se produjo cuando la llamada «ventana de oro» de 72 horas para hallar sobrevivientes con vida estaba a punto de cerrarse, lo que hizo aún más significativo el logro de los equipos estadounidenses, certificados por la ONU y con experiencia en desastres como el terremoto de Haití de 2010 y el derrumbe de las Torres Champlain en Surfside, Florida, en 2021.