Cuba y Rusia crean primera empresa mixta biofarmacéutica: Acuerdo «sin precedentes», según la prensa oficialista

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El régimen cubano y Rusia anunciaron este lunes la creación de «Sinergia Global Biofarmacéutica», la primera empresa mixta entre ambos países en el sector biofarmacéutico, un proyecto que Cubadebate calificó de «sin precedentes» y que busca ampliar la cooperación en investigación, producción y comercialización de medicamentos.
El anuncio fue realizado por Eulogio Pimentel, vicepresidente primero de BioCubaFarma, durante la presentación del proyecto, cuya constitución quedó formalizada el pasado 24 de junio en Rusia. La nueva sociedad estará integrada por la corporación estatal cubana y varios socios rusos, entre ellos el Fondo de Inversión Directa de Rusia.
La empresa comenzará con una inversión inicial de 11 millones de dólares, aunque sus promotores prevén destinar hasta 113 millones en el desarrollo de proyectos de biotecnología, investigación farmacéutica y tratamientos para el cáncer, enfermedades crónicas y trastornos neurodegenerativos.
Entre los medicamentos cubanos que ya forman parte de la cooperación figuran Heberprot-P, para el tratamiento de úlceras del pie diabético; Hebermin, utilizado en quemaduras; CIMAvax-EGF, vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón; y Jusvinza, empleado en procesos inflamatorios graves.
Uno de los proyectos de mayor alcance es HEBERSaVax, orientado al desarrollo de terapias oncológicas. Además, cinco empresas emergentes vinculadas a BioCubaFarma se encuentran actualmente en incubación dentro del parque tecnológico de Skólkovo, considerado el principal centro de innovación de Rusia, con investigaciones centradas en enfermedades neurodegenerativas y distintos tipos de cáncer.
La constitución de la empresa mixta da continuidad a los acuerdos alcanzados entre ambos gobiernos durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, celebrado el pasado 5 de junio, cuando firmaron un memorando para desarrollar vacunas contra el cáncer mediante la combinación de tecnologías rusas —como Oncopept, NeoOncovac y EnteroMix— con la experiencia cubana en inmunoterapia.
Sin embargo, la colaboración entre La Habana y Moscú en el ámbito biofarmacéutico se remonta a más de una década. En 2015, Heberprot-P se convirtió en el primer producto biotecnológico cubano incluido en el Listado de Medicamentos Esenciales y Vitales de Rusia. Meses después, en febrero de 2016, ambas partes suscribieron cuatro memorandos de cooperación en áreas como oncología y bioinformática.
La nueva empresa también se inscribe en el fortalecimiento de la alianza estratégica entre Cuba y Rusia. Durante la XXIII sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia, celebrada entre marzo y abril de este año, ambos gobiernos formalizaron acuerdos económicos superiores a los 1,000 millones de dólares, que incluyen la gestión de instalaciones industriales cubanas por compañías rusas. A ello se suman un crédito de 60 millones de dólares para la compra de combustible, concedido por Moscú en enero de 2025, y un acuerdo de cooperación militar firmado en marzo de ese mismo año y posteriormente ratificado por el presidente Vladímir Putin.
El anuncio, sin embargo, contrasta con la realidad que enfrentan los cubanos dentro de la isla. Mientras BioCubaFarma amplía su presencia internacional —con empresas establecidas en España, Vietnam, Italia, Australia y ahora Rusia—, la propia corporación reconoció en junio de este año que no puede garantizar el suministro de cerca de 300 de los 395 medicamentos que integran el cuadro básico nacional.
Esa escasez se refleja también en la población. Una encuesta realizada entre febrero y marzo de 2026 reveló que el 54,2 % de los cubanos enfrenta graves dificultades para acceder a los medicamentos que necesita, mientras apenas un 4,8 % afirmó conseguirlos sin obstáculos. El contraste entre la expansión internacional de la industria biotecnológica estatal y el persistente desabastecimiento de fármacos en las farmacias cubanas continúa alimentando las críticas de quienes consideran que el régimen prioriza sus alianzas estratégicas y las exportaciones por encima de las necesidades sanitarias de la población.
Preguntas frecuentes sobre la colaboración biofarmacéutica entre Cuba y Rusia
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es Sinergia Global Biofarmacéutica?
Sinergia Global Biofarmacéutica es la primera empresa mixta biofarmacéutica creada entre Cuba y Rusia. Estará gestionada conjuntamente por BioCubaFarma y socios rusos, incluyendo al Fondo de Inversión Directa de Rusia, y se enfocará en biotecnología, investigación farmacéutica y terapias para diversas enfermedades.
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¿Cuál es la inversión inicial y futura proyectada para la empresa mixta entre Cuba y Rusia?
La inversión inicial en Sinergia Global Biofarmacéutica asciende a 11 millones de dólares, con una proyección total de hasta 113 millones de dólares. Estos fondos estarán destinados a desarrollar productos y terapias avanzadas en el sector biofarmacéutico.
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¿Cuáles son algunos de los productos cubanos involucrados en esta colaboración biofarmacéutica?
Entre los productos cubanos ya registrados y en uso dentro de la colaboración destacan Heberprot-P para úlceras del pie diabético, Hebermin para quemaduras, CIMAvax-EGF como vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón, y Jusvinza para procesos inflamatorios graves.
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¿Qué papel juega Rusia en el desarrollo de vacunas contra el cáncer en colaboración con Cuba?
Rusia y Cuba han firmado un memorando de entendimiento para el desarrollo conjunto de vacunas contra el cáncer. Este acuerdo combina la experiencia rusa en vacunas como Oncopept, NeoOncovac y EnteroMix con la trayectoria cubana en inmunoterapia oncológica.
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¿Por qué contrasta la expansión internacional de BioCubaFarma con la escasez de medicamentos en Cuba?
La expansión de BioCubaFarma en mercados internacionales como España y Rusia contrasta con la escasez crítica de medicamentos en Cuba. Mientras la empresa expande su presencia global, la población cubana enfrenta dificultades para acceder a tratamientos básicos, lo que genera críticas sobre las prioridades del régimen cubano.
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