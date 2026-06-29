El «paraíso» que los cubanos no pueden pagar: Canadiense disfruta en Varadero mientras el país se hunde en la miseria

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Un creador de contenido sobre viajes llamado Mike Fisher, canadiense, publica desde Varadero imágenes de playas desiertas, buffets de frutas tropicales y mojitos que han acumulado cientos de visualizaciones en Facebook.

Lo que sus videos presentan como un paraíso accesible es, para la mayoría de los cubanos, una realidad tan lejana como inalcanzable.

En un post la semana pasada, Fisher describió con entusiasmo un almuerzo completo con mojito en el hotel Tres Mares, por el que pagó 3,100 pesos cubanos: «¡7.75 dólares canadienses por esto! La vida sencilla en Varadero. El almuerzo estuvo increíble», comentó admirado.

Lo que el turista celebra como una ganga equivale casi al salario mínimo mensual completo de un cubano, fijado en 3,210 pesos en 2026.

El contraste es brutal. El salario promedio oficial en Cuba ronda los 7,074 pesos mensuales -menos de 13 dólares al cambio informal-, pero esa cifra no alcanza ni para cubrir el 7 % de una canasta básica estimada en 96.060 pesos al mes, sin contar electricidad, agua ni transporte.

El propio Fisher, sin proponérselo, documenta también la otra cara de ese paraíso. En otra publicación, describió el buffet del resort Starfish Cuatro Palmas con menos de 50 huéspedes y menor variedad de alimentos que tres semanas antes.

«Las calles de Varadero están completamente vacías de turistas. Esta temporada baja no será buena para los trabajadores y los locales. Aquí se está muy tranquilo… Es triste verlo», lamentó.

Lo que Fisher llama tristeza es, para miles de cubanos que dependen del sector, una catástrofe económica. En 2026 la ocupación hotelera nacional no supera el 21,5 % y entre enero y abril de este año Cuba recibió un 55,8 % menos de turistas internacionales que en el mismo período de 2025.

Mientras Fisher fotografía jarras de jugos frescos y cocineros en uniforme, el 89 % de los cubanos vive en pobreza extrema, según el Octavo Estudio sobre Derechos Sociales en Cuba publicado en septiembre de 2025. Siete de cada diez cubanos ha dejado de desayunar, almorzar o cenar por falta de dinero o escasez, y uno de cada cuatro se acuesta sin cenar.

Las principales aerolíneas canadienses -el mayor mercado emisor de turistas hacia la Isla- suspendieron operaciones: Sunwing hasta octubre, Air Transat entre junio y octubre, Air Canada hasta noviembre.

El régimen respondió con una estrategia de «compactación turística», cerrando hoteles de baja ocupación para concentrar a los pocos huéspedes restantes, lo que dejó a miles de trabajadores del sector sin empleo.

El «paraíso» que Fisher muestra en sus videos existe, pero está construido sobre una realidad que la mayoría de los cubanos solo puede ver desde afuera: cuatro años de caída libre en la ocupación hotelera y una crisis humanitaria que el encuadre de una cámara de turista no alcanza a capturar.