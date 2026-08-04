Cubana denuncia apagones, falta de agua y mala comida en un hotel de Varadero: «Perdí mi dinero»

Una cubana aseguró haber vivido "la peor experiencia en Varadero" tras hospedarse en el Hotel Sol y Mar, un establecimiento que, según denunció, ofrecía mala comida, deficiente limpieza y dejó a sus huéspedes sin electricidad ni agua durante los apagones.

La denuncia fue publicada en el grupo de Facebook "Hoteles en Varadero Cuba" por la usuaria Jitana Melanie, quien afirmó que su estancia estuvo muy lejos de lo prometido.

«No recomiendo el Hotel Sol y Mar. Fue, sin duda, mi peor experiencia en Varadero. Sentí que perdí mi dinero», escribió.

Según su testimonio, la calidad de los servicios fue deficiente desde el inicio.

«La comida fue muy mala, las instalaciones estaban sucias y con frecuencia se agotaba la cerveza», señaló.

Sin embargo, explicó que la situación empeoró cuando se produjeron los cortes eléctricos que afectaron a Varadero.

«Las habitaciones se quedaron sin luz y sin agua», denunció.

La cubana concluyó que no recomendaría el hotel.

«En mi experiencia, este hotel deja mucho que desear y no lo recomendaría a nadie».

En los comentarios de la publicación, la propia usuaria contó que, tras abandonar ese establecimiento, se encontraba alojada en otro hotel cuya experiencia calificó de aún peor.

«Lo venden como cuatro estrellas y no pasa ni las dos. No fue nada barato y las habitaciones sin luz y sin agua. Clientes, incluyendo niños, durmiendo en el lobby y en el piso. En el desayuno no existe el huevo; es jamonada y picadillo. No existe ni el pollo», afirmó.

Su publicación generó numerosas reacciones de otros viajeros, varios de los cuales dijeron haber vivido situaciones similares.

Un usuario relató que visitó el Sol y Mar con un grupo de 42 personas y encontró baños con salideros, pan de bodega, pollo desmenuzado y postres sin azúcar por falta del producto.

Otro resumió su experiencia con una frase contundente: «Fui ayer y ese hotel está pésimo».

Críticas al deterioro del turismo

Varios participantes del debate sostuvieron que el problema no se limita al Hotel Sol y Mar.

«Todos los hoteles ahora mismo están igual: pésima la comida, los tragos, los refrescos; se acaba la cerveza e incluso, si se cae el SEN, te quedas sin agua y sin electricidad», comentó un usuario.

Otra persona lamentó el deterioro que, a su juicio, ha sufrido el principal polo turístico del país.

«Los hoteles de Varadero no tienen que ver con lo que fueron un día, como mismo Cuba no se parece a la de antes».

Un ex trabajador del establecimiento defendió la calidad del hotel, aunque otros usuarios respondieron que esa realidad habría cambiado hace años y describieron el lugar como «literalmente un campismo».

Algunos comentaristas también afirmaron que empleados del propio hotel les habrían dicho que, ante la fuerte caída del turismo internacional, los clientes cubanos residentes en la isla reciben actualmente una atención de menor calidad. Estas afirmaciones no han sido confirmadas por la administración del establecimiento.

Un sector golpeado por la crisis

Las críticas aparecen en medio de la profunda crisis que atraviesa el turismo cubano.

El pasado 30 de julio, el primer ministro Manuel Marrero Cruz reconoció que el 73 % de las instalaciones hoteleras del país permanecen cerradas y que alrededor de 25,000 trabajadores se encuentran en condición de disponibilidad.

Entre enero y abril de 2026, Cuba recibió 328,608 turistas internacionales, un 55,8 % menos que en igual período del año anterior, mientras la ocupación hotelera nacional cayó hasta 21,5 %.

La crisis energética ha agravado aún más la situación. Desde comienzos de año, varios hoteles de Varadero y los cayos han suspendido operaciones por la falta de combustible para alimentar sus grupos electrógenos.

En julio, otra turista cubana denunció que la habitación por la que había pagado 150 dólares la noche quedó sin electricidad ni agua tras un colapso del Sistema Electroenergético Nacional, debido a que el generador del hotel no logró sostener la demanda.