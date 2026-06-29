Fue I-220A por cuatro años y se fue a Cuba a vivir: Esto es lo que pudo comprar para comer

Una cubana que pasó cuatro años en Estados Unidos con el formulario migratorio I-220A y regresó voluntariamente a la isla en mayo de 2026 mostró en TikTok lo que compró en un mercado cubano para las meriendas de su hija de dos años: el total ascendió a $40.35 dólares.

Débora (@soydeborah97), quien vive actualmente en Pratacúe junto a su madre mientras acondiciona su propia vivienda, publicó el sábado el video en el que recorre un mercado local en busca de productos básicos para la niña.

«Hoy el día lo comenzamos corriendo para el mercado, ya que se me habían acabado algunas cositas para la merienda de la niña», explicó al inicio del video.

Entre los productos que adquirió figuran un paquete de wafles ($2.65), melocotones ($4.20), kétchup ($2.00), crema de avellana para café ($4.20), jugos Estancia ($0.80 cada uno), esmalte ($0.90), paquetes de coditos ($1.20 cada uno), refrescos ($0.60 cada uno), macarrones con queso ($1.20) y seis yogures a $0.75 la unidad.

Sin embargo, hubo artículos que decidió no llevar. «El queso no lo estuve comprando porque al final era en un sol libre y estaba demasiado caro», señaló. Tampoco se llevó nada de la nevera del mercado: «Esta vez estuve mirando también las cosas que habían en la nevera, pero no me estuvo gustando nada. No vi que tenían un precio justo, o sea, todo estaba demasiado caro y no lo estuve comprando».

Al cerrar el video, Débora lanzó la pregunta a sus seguidores: «Díganme qué tal, ¿les parece caro o está económico para estar acá en Cuba?»

La cifra que gastó en una sola compra de meriendas adquiere otra dimensión cuando se contrasta con la realidad económica de la isla. El salario mínimo oficial en Cuba es de apenas 2,100 pesos cubanos (CUP), equivalentes a unos $3-4 dólares al cambio informal, mientras que el salario medio ronda los 6,930 CUP, aproximadamente $10 dólares. Los $40.35 que Débora destinó a meriendas representan entre cuatro y diez salarios mensuales de un trabajador cubano promedio.

El dólar cotiza en el mercado informal entre 655 y 695 CUP en junio de 2026, y los precios de los alimentos en Cuba no dejan de escalar: un saco de arroz de 50 kilogramos cuesta 31,800 CUP, la libra de pollo 500 CUP y un cartón de huevos entre 3,000 y 3,100 CUP.

Débora regresó a Cuba tras recibir una citación de la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que la obligaba a presentarse un sábado con todos sus documentos. «Mi historia es un poco triste porque yo era I-220A y tuvimos una situación muy mala porque cuando tuve la cita en ese lugar... me dijeron que tenía que presentarme otro día que caía sábado y que tenía que ir con todos mis documentos. Yo agarré miedo, pues entonces tomé la decisión de regresar», relató en un video anterior.

La decisión la tomó antes de su audiencia migratoria para evitar una deportación formal, aunque con ello perdió la posibilidad de regresar legalmente a Estados Unidos. Su hija, de dos años, es ciudadana estadounidense, y Débora está gestionando la ciudadanía cubana para la menor.

El caso de Débora se inscribe en un patrón más amplio: cubanos con I-220A que optaron por el regreso voluntario ante el endurecimiento de las políticas migratorias de la administración Trump, que en febrero de 2026 repatrió a 170 cubanos en el primer vuelo de deportación del año.