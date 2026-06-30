Régimen pretende salvarse con el turismo nacional y anuncia instalaciones abiertas para el verano

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El Ministerio de Turismo de Cuba publicó, a través de la agencia estatal Havanatur SA, una infografía con el listado de hoteles operativos en La Habana y Varadero de cara al verano 2026, en un intento por proyectar normalidad turística tras el éxodo masivo de cadenas internacionales provocado por las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra el conglomerado militar GAESA.

El listado oficial recoge 18 propiedades en La Habana —entre ellas el Tryp Habana Libre, el Nacional de Cuba, el Meliá Habana, el Meliá Cohiba, el Packard, el Inglaterra, el Iberostar Parque Central y el Chateau Miramar— y 22 en Varadero, incluyendo el Barceló Solymar, el Meliá Varadero, el Meliá Las Américas, el Iberostar Selection Varadero, el Sol Palmeras y el Brisas del Caribe.

La propia infografía reconoce implícitamente que la oferta está incompleta: una nota al pie advierte que «otras propiedades complementarias se incorporan de manera progresiva».

El anuncio llega semanas después de que varias de las principales cadenas hoteleras del mundo abandonaran sus operaciones en la isla.

Meliá Hotels International cesó operaciones en 15 hoteles vinculados a GAESA el 3 de junio, mientras que Iberostar dejó de gestionar 12 establecimientos desde el 1 de ese mismo mes.

A esas salidas se sumaron Blue Diamond Resorts —la canadiense que operaba 62 hoteles y más de 12,900 habitaciones— y el grupo indonesio Archipelago International, que gestionaba el Grand Aston y otros cinco hoteles bajo marca Aston.

El detonante fue la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Donald Trump el 1 de mayo de 2026, que amplió las sanciones secundarias contra empresas con vínculos a GAESA, con fecha límite del 5 de junio fijada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

En los comentarios de la publicación en Facebook, Havanatur SA salió al paso de las dudas generadas por la cobertura mediática.

Ante la pregunta de si Iberostar se había ido de Cuba, la agencia respondió: «No señor. Solo dejaron de operar las instalaciones vinculadas a la entidad cubana que sancionó el gobierno de los Estados Unidos».

En otro comentario, la agencia estatal admitió que la confusión fue en parte consecuencia de cómo se informó: «La información ha generado muchas dudas pues los titulares han anunciado los movimientos de manera total y no ha sido así».

El régimen apuesta por el turismo nacional como tabla de salvación ante un colapso sin precedentes.

En 2025 llegaron a Cuba apenas 1.8 millones de turistas internacionales, el mínimo desde 2002 y menos de la mitad del pico histórico de 4.7 millones alcanzado en 2018.

En el primer cuatrimestre de 2026, la caída fue del 55.8% respecto al mismo período del año anterior, con solo 328,608 visitantes.

La ocupación hotelera no supera el 10-13% en lo que va de año, un nivel en el que ningún hotel genera beneficios.

El hotel Grand Aston La Habana cerró temporalmente la semana del 23 de junio por falta de combustible, tras la salida de Archipelago International.

Como parte de la estrategia para atraer a los cubanos de la isla, el régimen reabrió el Brisas del Caribe en Varadero el 26 de junio con vacaciones gratuitas para niños de cero a 12 años, y Transtur lanzó rutas panorámicas en La Habana a 10 dólares y en Varadero a cinco dólares, con entrada gratuita para dos niños por adulto, vigentes hasta el 31 de agosto.

El problema de fondo es que los precios en divisas siguen siendo inalcanzables para la mayoría de los cubanos, cuyo salario promedio no supera los 15 o 20 dólares mensuales, lo que convierte el «turismo nacional» en una oferta accesible solo para una minoría.