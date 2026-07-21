Todo perfecto hasta que se cayó el SEN: Hotel de Varadero a 150 USD por noche

Una cubana llamada Dani Falcon publicó en Facebook un video en el que relata su experiencia en el Hotel Internacional de Varadero, donde pagó 150 dólares por noche para dos personas y lo vivió todo de maravilla hasta que, justo al final, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) colapsó y el generador del hotel no pudo con la carga.

El video de Dani arranca con una pregunta directa: «¿Vale la pena ahora mismo ir a un hotel de Varadero en Cuba?». La respuesta, durante casi todo el clip, es sorprendentemente positiva.

La mujer partió con su hija sin grandes expectativas hacia el hotel para, según dijo, librarse «de los apagones y las malas noches».

Lo que encontró la dejó gratamente sorprendida: habitaciones limpias y listas desde la llegada, buffet variado. También había dos o tres restaurantes a la carta -con reserva previa- y animación que ella calificó de «10 de 10». La cerveza, añadió, «siempre la había en casi todas las áreas».

El precio de esa experiencia fue de 150 dólares por noche, una cifra que la propia Dani Falcon reconoció como «nada barato para el cubano de a pie».

La frase resume una realidad aplastante: con un salario promedio oficial de unos 7,074 pesos mensuales -equivalente a menos de 13 dólares al cambio informal-, una sola noche en ese hotel cuesta más de diez salarios promedio. El salario mínimo oficial es de 3,210 pesos, mientras que la canasta básica supera los 96,000 pesos al mes.

Pero el desenlace del video desmontó la ilusión de que los hoteles turísticos son una burbuja protegida de la crisis. «Justo antes de irnos se cayó el famoso SEN y la planta no estaba soportando», relató Falcon.

Ese colapso no es un accidente aislado. El 6 de julio se produjo una desconexión total del SEN que dejó a la isla prácticamente a oscuras durante casi 24 horas.

Matanzas, la provincia donde se ubica Varadero, ha sido uno de los territorios más golpeados: vecinos denunciaron hasta 85 horas consecutivas sin electricidad en algunos barrios durante junio, mientras los hoteles operaban con generadores propios y prioridad estatal en el suministro de combustible.

Esa doble realidad generó indignación, cuando el evento «Inicio del Verano 2K26» en el Hotel Resonance de Varadero mantuvo luces y música durante 72 horas mientras el resto del país estaba a oscuras. La frase que se viralizó en redes lo resumió sin rodeos: «luces para el perreo, apagones para el resto».

El video de Dani Falcon añade un matiz que incomoda aún más al régimen: ni siquiera esa burbuja privilegiada es impenetrable. Desde febrero, al menos ocho hoteles en Varadero y los cayos cerraron o suspendieron operaciones temporalmente por falta de diésel para sus generadores.

El turismo en Cuba atraviesa un colapso estructural: los hoteles han bajado precios hasta un 25 % y ofrecen traslados gratuitos para atraer visitantes sin lograrlo.

Para el cubano de a pie, sin embargo, 150 dólares por noche siguen siendo un lujo matemáticamente imposible, y ni ese precio garantiza que la luz no se vaya.