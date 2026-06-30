Trump lanza mensaje a las gasolineras: bajen los precios «inmediatamente»

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El presidente Donald Trump exigió este lunes a las gasolineras de Estados Unidos reducir sus precios «INMEDIATAMENTE», argumentando que el petróleo se encuentra a $68 por barril y continúa bajando, en un mensaje publicado en su red social Truth Social.

«Los minoristas de gasolina deben bajar sus precios, ¡INMEDIATAMENTE! Son demasiado altos considerando que el petróleo está ahora a $68 el barril y en descenso», escribió Trump, quien fijó como meta un precio de $2.50 por galón y advirtió que «si los minoristas no hacen esto, grandes problemas les esperan».

El mandatario también apuntó directamente contra California, estado donde los precios oscilan entre $5.20 y $5.49 por galón, muy por encima del promedio nacional de $3.86 por galón registrado este lunes según la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

«California debería dejar de cobrar impuestos tan elevados a su gasolina. Pronto el impuesto será más alto que el producto mismo, y Estados Unidos no lo tolerará, ni tampoco el pueblo de California, que está siendo abusado por estos impuestos ridículos y por su propio gobierno», señaló Trump.

El mensaje llega un día antes de que California eleve su impuesto estatal a la gasolina de 61.2 a 63.4 centavos por galón a partir del 1 de julio, el más alto del país, en un ajuste automático vinculado al índice de inflación estatal establecido por ley en 2017.

La presión de Trump sobre el sector no es nueva. El 24 de junio ya había ordenado al Departamento de Justicia investigar a las principales petroleras por mantener márgenes elevados pese a la caída del crudo, una medida que refleja su frustración ante la lentitud con que los precios en las estaciones de servicio responden a la baja del petróleo.

El trasfondo de esta situación es la crisis energética desatada por el conflicto con Irán, que disparó el crudo por encima de $125 por barril y llevó la gasolina a un máximo de $4.56 por galón el 21 de mayo de 2026.

Tras el anuncio del «Acuerdo de Islamabad» con Irán el 15 de junio, el Brent cayó un 4.67% hasta $83.27 por barril, y los precios en las estaciones comenzaron a descender, aunque de forma gradual.

Los analistas señalan que los minoristas de gasolina históricamente trasladan las subidas de precio con mayor rapidez que las bajadas, lo que explica la brecha entre el precio actual del crudo y lo que pagan los conductores en el surtidor.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, proyectó que la gasolina podría bajar hasta $3 por galón entre junio y septiembre de 2026, mientras que el analista Patrick De Haan, de GasBuddy, estimó que la recuperación completa a los precios previos al conflicto con Irán no llegaría hasta principios o mediados de 2027.