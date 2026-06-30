Brasil sobrevive, Paraguay elimina a Alemania y Marruecos vuelve a sorprender

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El lunes 29 de junio quedará marcado en la historia del Mundial 2026 como una de las jornadas más dramáticas de la fase eliminatoria: Brasil se salvó en el último segundo ante Japón, Paraguay protagonizó la mayor sorpresa del torneo al dejar fuera a Alemania en penales, y Marruecos volvió a tumbar a una potencia europea.
Brasil, al límite
La Canarinha necesitó hasta el minuto 95 para doblegar a Japón 2-1 en el NRG Stadium de Houston, en un partido que nunca tuvo bajo control.
Fue Kaishu Sano quien abrió el marcador para los nipones, aprovechando un error defensivo brasileño en el minuto 29 que dejó en evidencia las carencias de un equipo que no encontró su juego en la primera mitad.
Carlo Ancelotti reaccionó en el descanso con el ingreso de Endrick, lo que dinamizó el ataque y permitió a Brasil adelantar líneas con mayor peligro.
Casemiro igualó de cabeza en el minuto 56, aunque tuvo que abandonar el campo lesionado poco después, añadiendo más incertidumbre al panorama brasileño.
Cuando el alargue parecía inevitable, Gabriel Martinelli recibió un pase de Endrick y batió al portero Suzuki para sellar la clasificación en la última acción del encuentro.
Brasil, que dominó con 69% de posesión y 18 tiros, avanza a octavos del Mundial 2026 y esperará al ganador del duelo entre Costa de Marfil y Noruega, programado para esta tarde.
Paraguay hace historia
La gran sacudida de la jornada llegó desde el Gillette Stadium de Boston, donde Paraguay eliminó a Alemania en penales con un marcador de 4-3, tras 120 minutos de empate a uno.
Julio Enciso adelantó a la Albirroja con un cabezazo tras una recuperación alta, y Kai Havertz respondió de la misma manera para igualar el encuentro.
En la prórroga, Jonathan Tah anotó lo que parecía el gol clasificatorio alemán, pero el tanto fue anulado y el suspenso se extendió hasta los once metros.
Desde el punto penal, Havertz y Woltemade fallaron por Alemania, mientras que por Paraguay solo erró Antonio Sanabria. José Canales marcó el disparo definitivo para cerrar el 4-3.
Es la primera vez en la historia que Alemania pierde una tanda de penales en una Copa del Mundo, un hito negativo sin precedentes para la Mannschaft.
Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, regresa a los octavos de final por primera vez desde Sudáfrica 2010, cuando llegó hasta cuartos antes de caer ante España. Su próximo rival saldrá del partido entre Francia y Suecia, que se disputa esta tarde en el MetLife Stadium.
Marruecos, otra vez
Los Leones del Atlas demostraron que su semifinal en Qatar 2022 —donde se convirtieron en el primer equipo africano en alcanzar esa instancia— no fue un accidente.
Marruecos eliminó a Países Bajos 3-2 en penales tras igualar 1-1 en el Estadio BBVA de Monterrey, en uno de los partidos más intensos del torneo.
Cody Gakpo abrió el marcador para la Oranje en el minuto 72, en un tanto emocionalmente cargado: el delantero del Liverpool anotó pocos días después de conocerse públicamente la pérdida del bebé que esperaba junto a su pareja.
Cuando la clasificación neerlandesa parecía asegurada, Issa Diop apareció en el tiempo añadido para empatar de cabeza y forzar la prórroga.
El guardameta Yassine Bounou fue determinante en los penales al atajar el disparo de Summerville, e Ismael Saibari marcó el tanto definitivo para el 3-2 marroquí.
Marruecos se medirá en cuartos de final ante Canadá, que ya había eliminado a Sudáfrica el domingo con un gol en el descuento.
Preguntas frecuentes sobre el Mundial 2026 y las sorpresas en la fase eliminatoria
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo logró Paraguay eliminar a Alemania en el Mundial 2026?
Paraguay eliminó a Alemania en penales con un marcador de 4-3 tras 120 minutos de empate a uno. Julio Enciso adelantó a Paraguay, y Kai Havertz empató para Alemania. En los penales, los fallos de Havertz y Woltemade fueron decisivos para la eliminación alemana, un hecho sin precedentes en su historia mundialista.
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¿Qué papel jugó Brasil en su victoria sobre Japón?
Brasil ganó 2-1 a Japón gracias a un gol en el último minuto de Gabriel Martinelli. Kaishu Sano adelantó a Japón, pero Casemiro empató para Brasil antes de que Martinelli sellara la victoria en el tiempo de descuento. Endrick fue clave al dinamizar el ataque brasileño tras ingresar en el segundo tiempo.
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¿Cómo logró Marruecos avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026?
Marruecos avanzó a los cuartos de final tras vencer a Países Bajos en penales 3-2 después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. Issa Diop empató el partido en el último minuto, y en los penales, Yassine Bounou fue determinante al atajar un disparo clave. Marruecos ahora se enfrentará a Canadá en la siguiente ronda.
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¿Cuál fue la contribución de Carlo Ancelotti en el triunfo de Brasil sobre Japón?
Carlo Ancelotti fue crucial al introducir a Endrick en el segundo tiempo, lo que cambió el ritmo del ataque brasileño y permitió a Brasil remontar el partido. Su decisión de ajustar la táctica en el descanso fue un factor clave para que Brasil lograra la victoria en el último minuto.
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