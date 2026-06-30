Brasil sobrevive, Paraguay elimina a Alemania y Marruecos vuelve a sorprender

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El lunes 29 de junio quedará marcado en la historia del Mundial 2026 como una de las jornadas más dramáticas de la fase eliminatoria: Brasil se salvó en el último segundo ante Japón, Paraguay protagonizó la mayor sorpresa del torneo al dejar fuera a Alemania en penales, y Marruecos volvió a tumbar a una potencia europea.

Brasil, al límite

La Canarinha necesitó hasta el minuto 95 para doblegar a Japón 2-1 en el NRG Stadium de Houston, en un partido que nunca tuvo bajo control.

Fue Kaishu Sano quien abrió el marcador para los nipones, aprovechando un error defensivo brasileño en el minuto 29 que dejó en evidencia las carencias de un equipo que no encontró su juego en la primera mitad.

Carlo Ancelotti reaccionó en el descanso con el ingreso de Endrick, lo que dinamizó el ataque y permitió a Brasil adelantar líneas con mayor peligro.

Casemiro igualó de cabeza en el minuto 56, aunque tuvo que abandonar el campo lesionado poco después, añadiendo más incertidumbre al panorama brasileño.

Cuando el alargue parecía inevitable, Gabriel Martinelli recibió un pase de Endrick y batió al portero Suzuki para sellar la clasificación en la última acción del encuentro.

Brasil, que dominó con 69% de posesión y 18 tiros, avanza a octavos del Mundial 2026 y esperará al ganador del duelo entre Costa de Marfil y Noruega, programado para esta tarde.

Paraguay hace historia

La gran sacudida de la jornada llegó desde el Gillette Stadium de Boston, donde Paraguay eliminó a Alemania en penales con un marcador de 4-3, tras 120 minutos de empate a uno.

Julio Enciso adelantó a la Albirroja con un cabezazo tras una recuperación alta, y Kai Havertz respondió de la misma manera para igualar el encuentro.

En la prórroga, Jonathan Tah anotó lo que parecía el gol clasificatorio alemán, pero el tanto fue anulado y el suspenso se extendió hasta los once metros.

Desde el punto penal, Havertz y Woltemade fallaron por Alemania, mientras que por Paraguay solo erró Antonio Sanabria. José Canales marcó el disparo definitivo para cerrar el 4-3.

Es la primera vez en la historia que Alemania pierde una tanda de penales en una Copa del Mundo, un hito negativo sin precedentes para la Mannschaft.

Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, regresa a los octavos de final por primera vez desde Sudáfrica 2010, cuando llegó hasta cuartos antes de caer ante España. Su próximo rival saldrá del partido entre Francia y Suecia, que se disputa esta tarde en el MetLife Stadium.

Marruecos, otra vez

Los Leones del Atlas demostraron que su semifinal en Qatar 2022 —donde se convirtieron en el primer equipo africano en alcanzar esa instancia— no fue un accidente.

Marruecos eliminó a Países Bajos 3-2 en penales tras igualar 1-1 en el Estadio BBVA de Monterrey, en uno de los partidos más intensos del torneo.

Cody Gakpo abrió el marcador para la Oranje en el minuto 72, en un tanto emocionalmente cargado: el delantero del Liverpool anotó pocos días después de conocerse públicamente la pérdida del bebé que esperaba junto a su pareja.

Cuando la clasificación neerlandesa parecía asegurada, Issa Diop apareció en el tiempo añadido para empatar de cabeza y forzar la prórroga.

El guardameta Yassine Bounou fue determinante en los penales al atajar el disparo de Summerville, e Ismael Saibari marcó el tanto definitivo para el 3-2 marroquí.

Marruecos se medirá en cuartos de final ante Canadá, que ya había eliminado a Sudáfrica el domingo con un gol en el descuento.