¿Seguirá la fiesta de México en el Mundial 2026?

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México recibe este martes a Ecuador en el Estadio Ciudad de México —el mítico Azteca— en uno de los partidos de dieciseisavos de final más atractivos del Mundial 2026, con el pitazo inicial programado para las 19:00 hora local (21:00 hora Cuba).

El Tri llega al duelo como uno de los equipos más sólidos del torneo. Bajo la dirección de Javier Aguirre, México cerró la fase de grupos como líder indiscutible del Grupo A: tres victorias, nueve puntos, seis goles a favor y portería a cero.

Venció a Sudáfrica 2-0, luego superó a Corea del Sur 1-0 y cerró la primera fase con una goleada de 3-0 ante República Checa, con tantos de Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Mateo Chávez García.

Fue además el primer equipo del torneo en asegurar su clasificación a la siguiente ronda, el 18 de junio.

Ecuador, en cambio, llegó a esta instancia por la puerta de atrás. Tras perder su debut ante Costa de Marfil con un gol de Amad Diallo al minuto 89 y empatar sin goles ante Curazao, la Tri necesitaba un resultado extraordinario en la última jornada.

Lo consiguió: el 25 de junio derrotó 2-1 a Alemania en el MetLife Stadium, remontando el gol tempranero de Sané con tantos de Nilson Angulo al minuto ocho y Gonzalo Plata al 76. Esa victoria, combinada con otros resultados favorables, le permitió avanzar como uno de los mejores terceros del torneo con cuatro puntos.

La ironía del sorteo quiso que Ecuador, que eliminó a Alemania en la fase de grupos, ahora enfrente a México. Los alemanes, por su parte, cayeron el lunes ante Paraguay en penales (1-1, 3-4 en la tanda) y quedaron fuera del torneo.

El choque tiene una carga histórica enorme para el anfitrión. El Tri arrastra la llamada «maldición del quinto partido»: entre 1994 y 2018 cayó siete veces consecutivas en octavos de final, y en Qatar 2022 ni siquiera llegó a esa ronda al ser eliminado en la fase de grupos. La última vez que México superó los octavos fue precisamente en el Mundial de 1986, cuando también era local.

Ahora, de nuevo como anfitrión, la afición sueña con romper ese trauma histórico. El propio Aguirre lo resumió antes del debut: «Vivir otro Mundial en México es difícilmente probable para los jugadores actuales».

En el historial general entre ambas selecciones, México domina con 15 victorias, ocho empates y cuatro derrotas en 27 encuentros. Sin embargo, en los últimos seis duelos Ecuador solo ha perdido uno, con los tres más recientes terminados en empate. El único antecedente mundialista entre ambos fue en el Mundial Corea/Japón 2002, con victoria mexicana 2-1.

El cruce México vs Ecuador en los dieciseisavos es el primero entre estas selecciones en una Copa del Mundo en 24 años, y el ganador avanzará a los octavos de final del torneo, donde México podría finalmente enfrentar —y superar— su mayor fantasma histórico. Sigue todos los detalles del Mundial de Fútbol 2026 en tiempo real.