«Adriana, estoy aquí»: Entre regaños, amor y desesperación, venezolano rescató a su esposa bajo los escombros

Un video grabado en medio de los escombros de La Guaira se convirtió en uno de los testimonios más emotivos de la catástrofe que vive Venezuela: un hombre rescató a su esposa atrapada tras los terremotos del 24 de junio, armado únicamente con un martillo mientras ambos discutían, se regañaban y se declaraban amor al mismo tiempo.

Las imágenes, difundidas en redes sociales y replicadas por muchos, muestran al hombre derribando paredes y removiendo escombros para liberar a Adriana del interior de un edificio dañado por los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron el norte del país con apenas 39 segundos de diferencia.

El momento que concentró la atención de miles de usuarios ocurre cuando ella, con la voz quebrada, le advierte que la pared puede colapsar sobre él. Él no se detiene: «Adriana, yo sé lo que hago, mi vida», responde con una firmeza que se volvió viral. En un momento se le escucha insistir: «No me quites la respiración. Estoy más cerca de ti de lo que tú te imaginas», y luego, mientras ella duda de sus métodos: «Adriana, estoy aquí arriba, mami. Yo tengo todo bajo control. Tápate la cara».Un usuario que replicó el video en X, lo describió con precisión: «Hubo pelea, regaño, amor, preocupación, trabajo duro, hubo de todo en este rescate».

El video, grabado en plena emergencia, muestra algo que va más allá de un rescate: muestra el instinto de no soltar a quien se ama, incluso cuando todo alrededor amenaza con derrumbarse. Adriana, desde el otro lado de la pared, le advertía con la voz quebrada que tuviera cuidado, que la estructura podía caer sobre los dos. Él no se detuvo. Cada golpe era una promesa de que no la dejaría ahí.

El rescate ocurrió en La Guaira, la ciudad costera vecina de Caracas que concentró la mayor destrucción tras los sismos del 24 de junio. En esa zona, 855 edificios resultaron dañados: 189 con colapso total y 666 con derrumbe parcial o daños graves, según cifras oficiales.

La historia de Adriana y su esposo se suma a una serie de rescates que han conmovido a la región en medio de la tragedia: un bebé de 10 meses y un niño de 11 años fueron sacados con vida de los escombros días atrás, y este martes se conoció el rescate de otro menor tras cinco días atrapado.

Mientras estas historias de supervivencia circulan en redes, el balance oficial de víctimas no deja de crecer. El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, elevó este martes a 1,943 el número oficial de fallecidos y a 10,571 el de heridos.

Las estimaciones independientes son aún más alarmantes: el Servicio Geológico de Estados Unidos asigna un 42% de probabilidad de que el total de fallecidos se sitúe entre 10,000 y 100,000, mientras que la ONU estima hasta 50,000 desaparecidos y la plataforma ciudadana Encuéntralos registraba entre 55,000 y 60,000 personas sin localizar, con apenas unas 9,000 halladas.

Entre los desaparecidos figuran al menos una treintena de cubanos concentrados en las localidades de Caraballeda, Catia La Mar y Los Corales, en La Guaira.