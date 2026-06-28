Rescatan con vida a bebé de 10 meses y niño de 11 años entre los escombros en La Guaira

Dos rescates que conmovieron a Venezuela este sábado: un bebé de 10 meses fue sacado con vida de las Residencias Nautilus en Catia La Mar, y un niño de 11 años llamado Moisés fue rescatado por el equipo colombiano USAR COL-1 tras permanecer más de 74 horas atrapado bajo los escombros en las Residencias Los Corales, también en La Guaira.

El rescate de Moisés fue ejecutado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia, cuyo equipo especializado trabajó durante seis horas con alta precisión hasta llegar al menor, que se encontraba a tres metros de profundidad.

La UNGRD confirmó el rescate con un mensaje cargado de emoción: «¡Moisés fue rescatado con vida y está a salvo! Trabajamos unidos con un solo propósito: salvar vidas».

El cabo Carlos Andrés Castro, jefe de operaciones del USAR COL-1, describió la magnitud del esfuerzo: «Últimamente llevamos unas 6, 8 horas del rescate. El niño ya llevaba más de 74 horas».

Las imágenes del momento mostraron a los rescatistas colombianos celebrando entre lágrimas de alegría. Uno de ellos resumió el sentimiento colectivo con pocas palabras: «Misión cumplida. Sí, todavía nos falta, seguimos por más. Pero sí, un trabajo arduo y dirigí una operación espectacular. Y bienvenido a la vida».

Durante la extracción, los rescatistas acompañaron al niño con palabras de calma: «Tranquilo, papi. Mira, cuando vayas a bajar, te vas a quedar con los ojos cerrados. Vamos a moverte mucho, pero no te vamos a dejar caer».

En paralelo, un bebé fue rescatado con vida de los escombros de las Residencias Nautilus en Catia La Mar, con autoridades venezolanas y equipos de rescate estadounidenses desplegados en el área.

Ambos rescates se producen en el marco de la catástrofe generada por el doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 que golpeó el norte de Venezuela el 24 de junio de 2026, con epicentro en el estado Carabobo, cerca de Morón.

La Guaira fue una de las zonas más devastadas, con decenas de edificios residenciales completamente colapsados en Catia La Mar, Macuto y Caraballeda.

El balance oficial de fallecidos asciende a 1,430, con 3,238 heridos, mientras la ONU maneja cifras de hasta 50,000 desaparecidos y 6.76 millones de afectados por los sismos.

Más de 16 países han desplegado equipos de rescate en Venezuela, con más de 1,000 rescatistas internacionales en el terreno.

Entre los rescates previos más emotivos figuran el de un bebé de 18 días y su madre tras 32 horas bajo los escombros en Playa Grande, el de Nayarit Colmenare tras 48 horas atrapada por el equipo salvadoreño, y el de Camila Sofía Medina Rivas, de 15 años, junto a su perrita Chanel.

Las labores de búsqueda y rescate continúan activas en múltiples puntos de La Guaira, donde aún se reportan personas desaparecidas bajo los edificios derrumbados.