Régimen cubano dice estar dispuesto a dialogar con Estados Unidos sobre inversión

El representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, Ernesto Soberón Guzmán, reiteró este lunes la disposición del régimen cubano a mantener un diálogo bilateral con Estados Unidos que incluya cooperación en materia de inversión, migración, salud y lucha contra el narcotráfico.

Las declaraciones fueron realizadas el domingo durante una entrevista en el programa conservador «The Cats Roundtable», de la emisora neoyorquina 77 WABC, una plataforma poco habitual para un diplomático cubano. Posteriormente, Soberón resumió los principales puntos de su intervención en la red social X.

«Estamos en un momento difícil en la relación entre Cuba y EE.UU., pero esto no es un escenario nuevo», afirmó. El diplomático sostuvo que La Habana aspira a «un tipo diferente de relación» con Washington que resulte «beneficiosa no solo para Cuba, sino también para EE.UU.».

Entre las áreas en las que propuso ampliar la cooperación mencionó la migración, al recordar que ambos países mantienen acuerdos bilaterales destinados a promover una migración «regular, segura y ordenada». También destacó la colaboración en el combate al narcotráfico, al señalar que la ubicación geográfica de Cuba en el Caribe hace necesaria la coordinación entre ambas naciones.

En materia de salud, Soberón promocionó el desarrollo biotecnológico cubano y mencionó los avances de la isla en tratamientos para enfermedades como el Alzheimer, mientras que, en el ámbito económico, aseguró que existen oportunidades para empresas estadounidenses en sectores como el turismo, la minería, la agricultura y la producción de petróleo.

«Tenemos un mercado de alrededor de 12, 13, 14 millones de personas, lo que es un mercado muy interesante para las empresas estadounidenses, básicamente las que tienen base en Florida», afirmó.

El diplomático añadió que el Gobierno cubano está dispuesto a dialogar «de todo», incluidos temas como democracia, derechos humanos y libertad de expresión, siempre que las conversaciones se desarrollen bajo los principios de «reciprocidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos».

Las declaraciones contrastan con el discurso mantenido recientemente por las principales autoridades cubanas. El pasado 25 de junio, Miguel Díaz-Canel descartó cualquier apertura política al asegurar que «Trump no manda en Cuba» y que «no habrá restauración capitalista», además de reiterar que el Gobierno no negociará «bajo presión».

El pronunciamiento de Soberón también se produce en un momento de fuerte deterioro de las relaciones bilaterales. El 23 de junio, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció nuevas sanciones contra cinco entidades vinculadas al conglomerado militar GAESA, entre ellas el Banco Financiero Internacional y GeoMinera S.A., en respuesta al paquete de 176 medidas económicas aprobado por la Asamblea Nacional cubana, que Washington calificó de «señales de humo superficiales».

Ese mismo día, el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, calificó a Cuba de «Estado fallido» durante su intervención en la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Ciudad de Panamá.

Mientras tanto, la economía cubana continúa atravesando una de sus peores crisis en décadas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé una contracción del Producto Interno Bruto del 6,5 % en 2026, en un contexto marcado por prolongados apagones, elevada inflación y una creciente escasez de bienes básicos.

Pese al endurecimiento de la política de Washington hacia La Habana, el propio Marco Rubio reconoció el pasado 4 de junio, durante una comparecencia ante el Congreso, que dentro de Cuba existen «tecnócratas» con los que Estados Unidos podría trabajar en un eventual proceso de transición, aunque admitió que ese diálogo se vuelve «más difícil mientras más arriba se sube en la jerarquía», debido al peso de la ideología dentro del régimen.