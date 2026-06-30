“Un gigante en el piso”: Cubanos lamentan la destrucción de un central azucarero en Holguín

Un video grabado entre las ruinas del antiguo central azucarero Urbano Noris, en el municipio de San Germán, Holguín, ha despertado una ola de nostalgia entre cubanos dentro y fuera de la isla al mostrar el estado de abandono de uno de los ingenios más emblemáticos del país.

En las imágenes, una mujer recorre los restos de la instalación mientras describe el contraste entre el esplendor de otros tiempos y el silencio que hoy domina el lugar.

«De los más grandes colosos de Cuba fue este central en sus tiempos y hoy está reducido a ruinas. Era un gigante, un gigante que está en el piso totalmente», afirma.

«Ya no es ni una parte de un cuarto de lo que fue. Solo queda silencio en todo su esplendor. Silencio y más silencio. El canto de los pájaros es lo único que queda en todo este lugar», añade.

La publicación provocó cientos de reacciones de antiguos trabajadores, vecinos y personas que realizaron allí sus prácticas estudiantiles. Muchos recordaron que el ingenio fue durante décadas el principal motor económico de San Germán y una de las industrias más importantes de la región oriental.

Uno de los testimonios más comentados fue el de un trabajador que dedicó 28 años de su vida al central y recordó uno de sus mayores hitos.

«El 6 de marzo de 1986 se logró el récord nacional absoluto de molienda con 1,721,358 arrobas en 24 horas y 2,231 toneladas métricas de azúcar producidas ese mismo día. Por favor, ayuden a no olvidar la historia. Muchos, casi nadie ya se acuerda. Veintiocho años ahí luchando porque no se descapitalizara, pero fue imposible», escribió.

Otra extrabajadora, que permaneció tres décadas en el ingenio, resumió el sentimiento de muchos habitantes del municipio: «Me da mucho dolor verlo en esa ruina total. Saludos para mi pueblo querido San Germán».

El central, conocido originalmente como San Germán, fue fundado a comienzos del siglo XX y llegó a convertirse en uno de los mayores complejos azucareros de Cuba. Contaba con una capacidad de molienda de 680,000 arrobas diarias, más de 1,184 caballerías de tierra, una plantilla que superaba los 5,000 trabajadores durante la zafra e incluso un aeropuerto para apoyar sus operaciones.

Tras el triunfo de la Revolución fue nacionalizado y rebautizado como Urbano Noris. La importancia del ingenio fue tal que el municipio creado en 1976 adoptó ese mismo nombre, reflejando la estrecha relación entre la vida de la comunidad y la actividad azucarera.

El deterioro del central forma parte del colapso que ha sufrido la industria azucarera cubana durante las últimas décadas. En 2002, la llamada «Tarea Álvaro Reynoso», impulsada por Fidel Castro, cerró 71 de los 156 centrales existentes y condujo posteriormente al desmantelamiento de cerca de un centenar de ingenios.

Desde entonces, la producción de azúcar ha caído hasta niveles históricos. La zafra 2024-2025 cerró con menos de 150,000 toneladas, una cifra inferior a la registrada en 1899, cuando Cuba apenas salía de la Guerra de Independencia. En Holguín, la provincia donde se encuentra el Urbano Noris, la producción ni siquiera alcanzó el 10 % del plan previsto.

La campaña 2025-2026 resultó aún más crítica. Solo el central Tuinucú, en Sancti Spíritus, consiguió iniciar operaciones y produjo unas 5,600 toneladas antes de paralizarse en marzo de 2026 por falta de combustible. La crisis también afectó la producción de alcohol y otras industrias vinculadas a la caña de azúcar.

Para muchos cubanos, las imágenes del Urbano Noris simbolizan el destino de una industria que durante décadas definió la economía nacional y la vida de cientos de comunidades.

«Así quedaron muchos centrales azucareros en Cuba, reducidos a ruinas y pueblos fantasmas que una vez estuvieron llenos de vida y esperanza», escribió un usuario.

Otro recordó que Cuba llegó a contar con 156 centrales azucareros y lamentó que hoy apenas permanezcan operativos entre cuatro y siete en todo el país.