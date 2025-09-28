Holguín produjo menos del diez por ciento de su plan de azúcar en la reciente zafra

El resultado deja al desnudo el colapso del sector azucarero en el territorio

La provincia de Holguín apenas alcanzó nueve por ciento del azúcar planificada en la pasada zafra, con solo un 38 % de la caña molida y un cúmulo de deficiencias que destapan la profundidad de la crisis azucarera cubana.

Así se reveló durante el XVIII Pleno del Comité Provincial del Partido en Holguín, presidido por Joel Queipo Ruiz, el primer secretario de la organización en el territorio.

El informe presentado detalló que solo se molió el 38 % de la caña prevista, en medio de pérdidas de tiempo por roturas constantes, alta fluctuación laboral, poca preparación de los trabajadores, ineficacias en el mando, deficiencias en el mantenimiento e indisciplinas tecnológicas.

Factores que, sumados a las difíciles condiciones objetivas, derrumbaron cualquier meta, informó el periódico oficial ¡Ahora!

En noviembre de 2024, el propio medio de prensa había adelantado que el central Fernando de Dios, ubicado en la localidad de Tacajó, en el municipio de Báguanos, sería la única industria que produciría azúcar en la provincia de Holguín.

Mencionó que se esperaba que garantizara, entre otros productos, el suministro de azúcar para la canasta básica familiar, que asciende a 1,765 toneladas mensuales en el territorio.

Queipo Ruiz insistió en que el diagnóstico no basta. “La zafra 2025-2026 tiene que ser un parteaguas con respecto a los últimos años para recuperar el programa cañero azucarero en Holguín”, dijo.

Subrayó que la crisis no solo tiene consecuencias económicas, sino también políticas y culturales, pues la zafra es identidad y soberanía para decenas de comunidades en la provincia.

El Pleno también revisó indicadores de salud pública, en especial lo relacionado con la atención integral al Programa Materno Infantil, “el cual muestra un deterioro de sus principales indicadores como la tasa de natalidad, la de mortalidad infantil y materna y el incremento de los embarazos en la adolescencia y de riesgo”, subrayó la fuente.

La producción de azúcar en Cuba cayó por debajo de las 150,000 toneladas en la zafra 2024-2025, el nivel más bajo en más de un siglo y menos de la mitad de lo alcanzado en la campaña anterior, según citó la agencia EFE basada en fuentes oficiales.

La cifra obtenida se situó muy lejos del objetivo estatal de 265,000 toneladas, lo cual subraya el declive persistente de una industria que, por generaciones, constituyó el eje central de la economía del país.

Esta debacle se ha visto determinada por la escasez de materia prima (caña), los cortes de energía recurrentes, las limitaciones de combustible y el avanzado deterioro de la infraestructura.

En provincias como Villa Clara, la producción de azúcar no alcanza las metas desde 2019. Este año, los ingenios Héctor Rodríguez y Quintín Bandera reportaron rendimientos por debajo del 50% de lo planificado, con siembras bajas, falta de semilla y reparaciones industriales incompletas, en un entorno marcado por la improvisación.

La situación en Granma no fue mejor: la zafra cerró con apenas 5,277 toneladas de azúcar, lejos de las casi 20,000 previstas. El central Enidio Díaz Machado fue el último en moler, sin lograr compensar los bajos resultados del resto de los ingenios que operaron con mínimas capacidades.

Camagüey, con un plan de 23,500 toneladas, produjo solo 4,000. El central Carlos Manuel de Céspedes, único activo en la provincia, perdió el 87% del tiempo de molienda, afectado por roturas, carencias técnicas y escasez de insumos. Las autoridades reconocieron la gravedad del resultado.

Guantánamo acumuló solo 2,900 toneladas, el 38% del plan. La arrancada se retrasó más de 40 días y el central Argeo Martínez trabajó con inestabilidad operativa, a pesar de las inversiones realizadas. La producción fue incluso inferior a la del año anterior.

En Las Tunas, el central Antonio Guiteras logró apenas el 16% del plan tras paralizaciones por falta de recursos básicos. Se trató de la peor campaña histórica del mayor ingenio del país.

En Ciego de Ávila, el central Primero de Enero no participó en la contienda debido a una deuda eléctrica que provocó su paralización. Trabajadores denunciaron reubicaciones forzosas y atraso en el pago de salarios, en medio de una crisis sin respuesta institucional.

La reducción de la capacidad industrial en la isla es resultado del plan concebido y ordenado por el dictador Fidel Castro (1926-2016) en 2002, la famosa tarea Álvaro Reynoso, con el que se desmantelaron 120 de los 165 centrales azucareros que estaban en funcionamiento por entonces.

Hoy el país no logra cubrir su consumo interno -estimado entre 600,000 y 700,000 toneladas anuales- y depende de importaciones para satisfacer la demanda mínima.

