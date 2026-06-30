Díaz-Canel admite que el Plan de la Economía 2026 no guía las 176 medidas del régimen

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Miguel Díaz-Canel reconoció este martes que la implementación de las 176 medidas económicas y sociales aprobadas por el régimen requerirá una forma de actuar distinta a la prevista en el propio Plan de la Economía 2026, el principal instrumento de planificación estatal aprobado hace apenas unas semanas por la Asamblea Nacional.

«Los actores económicos tienen que trabajar en una dinámica distinta, que no puede ser la que está reflejada en el informe del Plan de la Economía», afirmó el mandatario durante la reunión del Consejo de Ministros, según publicó el sitio oficial de la Presidencia de Cuba.

La declaración supone un reconocimiento de que las nuevas medidas deberán apartarse del documento que el propio Gobierno presentó como guía de la política económica para este año.

La sesión, encabezada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, estuvo dedicada a definir la hoja de ruta para aplicar el paquete de 176 transformaciones agrupadas en 23 ejes, aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 19 de junio.

Las palabras de Díaz-Canel llegan en un contexto especialmente complejo para la economía cubana. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé una contracción del 6.5 % del PIB en 2026, la peor de América Latina por segundo año consecutivo, mientras la economía de la Isla acumula una caída cercana al 26 % desde 2020. En el primer semestre del año, además, las exportaciones de bienes apenas alcanzaron el 62 % de lo planificado.

Las propias autoridades habían reconocido anteriormente las limitaciones del Plan de la Economía. El ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, lo definió como «el mínimo posible», mientras que la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento advirtió que el crecimiento proyectado del 1 % «en nada mejora la situación actual».

Durante su intervención, Díaz-Canel volvió a atribuir la crisis al embargo estadounidense.

«Nosotros estamos ante un dilema complejo que podemos solucionar: cómo dar continuidad al proceso de construcción socialista en una pequeña isla del Caribe que ha sufrido el bloqueo más prolongado de la historia de la humanidad por parte de la potencia más poderosa del mundo», sostuvo.

El gobernante también afirmó que las reformas dependerán del respaldo de la ciudadanía.

«No vamos a lograr implementar bien las transformaciones si no participa la población», aseguró.

Por su parte, Manuel Marrero consideró que «la mayor transformación tiene que estar en nuestra manera de pensar» y explicó que el documento fue modificado tras recibir 673 propuestas, de las cuales el Gobierno incorporó el 79 %.

Entre las primeras medidas que comenzarán a aplicarse figuran la descentralización de la aprobación de precios mayoristas y minoristas, la posibilidad de que los gobiernos provinciales creen o extingan empresas estatales locales, la autorización para que una persona natural pueda ser titular de más de una empresa privada y la eliminación del límite de 100 trabajadores para las mipymes.

El economista cubano Pedro Monreal cuestionó el alcance de las reformas y calificó el paquete como un «híbrido deforme». Según señaló, el verbo «permitir» aparece 29 veces en el documento, lo que, a su juicio, refleja una lógica de concesiones administrativas más que el reconocimiento de derechos económicos permanentes.

No es la primera vez que el Gobierno admite el fracaso de sus estrategias económicas. En diciembre de 2024, Díaz-Canel reconoció que el plan de reimpulso económico lanzado un año antes no había dado los resultados esperados y afirmó entonces que «no somos robots programados». En esa misma reunión, el viceprimer ministro José Luis Tapia Fonseca resumió el diagnóstico oficial con otra frase: «Pensamos que estamos bien, pero estamos muy lejos de satisfacer las necesidades de la población».