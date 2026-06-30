Díaz-Canel deja claro que el objetivo del régimen es sostener la Revolución pese al deterioro del país

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«Se trata, ante todo, de salvar la Revolución». Con esa frase, pronunciada este martes durante una reunión del Consejo de Ministros, Miguel Díaz-Canel situó la preservación del proyecto político cubano como el objetivo central de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas por el régimen para enfrentar la profunda crisis que atraviesa el país.
La declaración, publicada por el sitio oficial de la Presidencia, se produjo durante la presentación de la hoja de ruta para implementar el paquete de reformas anunciado en junio y ofrece una de las definiciones más explícitas del gobierno sobre las prioridades que guían esta nueva etapa económica.
En su intervención, Díaz-Canel volvió a atribuir las dificultades del país al embargo estadounidense, al que calificó como «el bloqueo más prolongado de la historia de la humanidad», y presentó las reformas como parte de la estrategia para preservar el sistema socialista.
El gobernante instó a enfrentar el escenario actual «sin rendición, con inteligencia, firmeza ideológica, responsabilidad, unidad, coraje y audacia» y llamó a aplicar «todas las categorías del concepto de Revolución de Fidel» para defender las transformaciones aprobadas.
Aunque también hizo referencia a la necesidad de «mejorar la situación de los que están en mayor vulnerabilidad», vinculó ese propósito a la defensa del modelo socialista y a la continuidad del proceso revolucionario.
La reunión estuvo encabezada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, quien explicó algunas de las primeras medidas que comenzarán a aplicarse. Entre ellas figuran la descentralización de la fijación de precios mayoristas y minoristas, nuevas facultades para las empresas estatales, la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas superen el límite de 100 trabajadores y la autorización para que una persona natural pueda ser propietaria de más de una empresa privada.
El paquete de 176 transformaciones, organizado en 23 ejes, fue presentado el pasado 12 de junio y posteriormente ratificado por la Asamblea Nacional el 19 de junio. Según el Gobierno, durante el proceso de consulta se recibieron 673 propuestas, de las cuales fue aceptado el 79 %.
No obstante, el propio Marrero reconoció ante el Parlamento que la implementación de las medidas plantea importantes desafíos. Entre ellos mencionó el impacto de la dolarización parcial de la economía, la eliminación gradual de subsidios, las limitaciones para descentralizar decisiones sin fortalecer las capacidades locales y la liberación de los precios agrícolas en un contexto de baja producción.
Las declaraciones de Díaz-Canel se producen en medio de una crisis económica que continúa deteriorándose. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta una contracción del PIB cubano del 6.5 % en 2026, mientras que los déficits de generación eléctrica han superado los 2,000 MW durante las últimas semanas, con apagones que afectan simultáneamente a más de la mitad del país. A ello se suma un salario mínimo de 3,210 pesos cubanos, equivalente a unos 4.65 dólares según la tasa del mercado informal.
El deterioro de las condiciones de vida también se refleja en la migración. Entre 2021 y 2024, alrededor de 1.79 millones de cubanos abandonaron la isla y, durante 2026, el flujo migratorio continúa hacia países como Brasil y Uruguay, entre otros destinos.
Las palabras pronunciadas este martes contrastan con otro mensaje ofrecido por el propio Díaz-Canel apenas tres días antes, durante el XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, cuando aseguró que «el poder lo tiene el pueblo, no los ricos ni los burgueses», en un contexto marcado por prolongados apagones, escasez de alimentos y una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios.
Preguntas frecuentes sobre la declaración de Díaz-Canel y las reformas en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el objetivo principal de las reformas anunciadas por Díaz-Canel?
El objetivo principal de las reformas es preservar la Revolución y el sistema socialista en Cuba. Miguel Díaz-Canel ha dejado claro que las medidas se implementan para salvar el régimen político y no necesariamente para mejorar la situación del pueblo cubano, aunque también se mencionan aspectos como la mejora de la situación de los más vulnerables dentro del marco socialista.
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¿Qué cambios económicos incluyen las 176 transformaciones aprobadas?
Las transformaciones incluyen la descentralización de precios, nuevas facultades para empresas estatales, y la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas superen el límite de 100 trabajadores. También se permitirá que una persona posea más de una empresa privada y habrá apertura a la banca privada y casas de cambio privadas. Se busca, entre otros objetivos, aliviar la crisis económica y social que vive el país.
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¿Cuáles son las principales contradicciones que enfrenta el régimen con las nuevas medidas?
Las medidas generan contradicciones porque muchas de las reformas son cosas que el régimen había prohibido durante décadas, como la apertura al mercado y al capital privado. Ahora, estas mismas acciones se presentan como necesarias para salvar el sistema socialista. Además, existen tensiones por la dolarización parcial, la eliminación de subsidios, y la descentralización de competencias en un contexto de baja producción.
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¿Cómo ha afectado la crisis económica actual a la población cubana?
La crisis económica ha deteriorado significativamente las condiciones de vida en Cuba. Se destacan problemas como apagones prolongados, escasez de alimentos y medicamentos, y una caída del poder adquisitivo. Además, la emigración ha aumentado, con cerca de 1.79 millones de cubanos abandonando la isla entre 2021 y 2024. La situación económica sigue empeorando, con proyecciones de una contracción del PIB del 6.5 % en 2026.
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¿Cómo ha justificado Díaz-Canel las reformas ante las críticas internas y externas?
Díaz-Canel ha justificado las reformas afirmando que no responden a presiones externas, sino a una necesidad interna de modificar el modelo económico para preservar el socialismo. También ha admitido que algunas trabas económicas se deben a errores internos, como la burocracia y la lentitud administrativa. A pesar de las críticas, sostiene que las reformas son necesarias e impostergables.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.