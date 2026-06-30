Empresa eléctrica dice que conectar todos los equipos tras apagón es un error "que trae graves consecuencias"

La Empresa Eléctrica de La Habana publicó este martes en su página de Facebook una campaña con infografías y audio en la que advierte que enchufar todos los electrodomésticos a la vez al regresar la corriente es «un error muy común, que trae graves consecuencias para ti y para tu comunidad».
Según la entidad estatal, las consecuencias de esa práctica son tres: daños en las placas electrónicas de televisores, neveras y aires acondicionados por variaciones de voltaje; sobrecarga de los transformadores del vecindario; y el riesgo de provocar un nuevo apagón en todo el barrio.
Para evitarlo, la empresa recomienda mantener los equipos desconectados durante el corte, esperar entre tres y cinco minutos tras restablecerse el servicio, y conectar los aparatos de uno en uno, comenzando por los de menor consumo —lámparas y ventiladores— y dejando para el final los de alto consumo como neveras, aires acondicionados y lavadoras.
La publicación desató una avalancha de comentarios que la califican, en su inmensa mayoría, como una burla, un meme y un chiste de mal gusto.
Las reacciones reflejan un profundo malestar por la desconexión entre la recomendación oficial y la realidad cotidiana. «Si la ponen 10 minutos, ¿cuánto le doy al refrigerador, cinco?», cuestionó un usuario, mientras otros insistieron en que el tiempo de servicio hace inviable cualquier protocolo: «Si esperamos 3 o 5 minutos, se nos une el apagón» o «en 40 minutos hay que hacerlo todo: cocinar, lavar, cargar y enfriar algo». Para muchos, el problema no es técnico, sino estructural: el escaso tiempo con electricidad obliga a actuar con urgencia.
El tono predominante oscila entre la ironía y la frustración. «Cuando termine con el último, ya la quitaron», resume una de las ideas más repetidas, junto a otras como «cuando vas por el tercero, se va la corriente otra vez». También abundan críticas directas a la gestión del sistema eléctrico, en especial al «quita y pon», que los usuarios consideran más dañino que la reconexión simultánea de equipos. «Hay que ser cínicos para provocar un fenómeno y después culpar a la población de mal manejo de los equipos», denunció un comentarista.
La contradicción que señalan los habaneros es contundente: el consejo presupone un tiempo de servicio eléctrico que muchas veces ni existe. En La Habana, los apagones superan las 20 horas diarias, y cuando llega la corriente dura entre 30 minutos y tres horas, con frecuentes interrupciones que impiden incluso completar el proceso de reconexión escalonada.
«Agradecemos la recomendación. Sin embargo, el mensaje omite un detalle clave: el déficit horario. Cuando un bloque tiene solo tres horas de servicio al día, la población se ve forzada a conectar todo lo posible en ese margen para cocinar, lavar y conservar alimentos», escribió un usuario.
Otro comentario resumió la paradoja con precisión: «Si lo conecto de uno en uno, cuando llegue al tercer equipo se va la corriente y entonces a esperar de 18 a 24 horas o más para que vuelva».
Varios usuarios apuntaron además que el propio «quita y pon» de la empresa —interrupciones breves y repetidas durante el período de servicio— daña los equipos tanto o más que la reconexión simultánea. «No es recomendable quitar la corriente 30 horas, luego ponerla y a los 15 minutos volver a quitarla», criticó un internauta, que responsabilizó directamente a la empresa por la sobrecarga.
Una usuaria relató que su refrigerador se averió a pesar de contar con controlador de voltaje, víctima de esas interrupciones, y preguntó sin respuesta: «¿Quién lo paga?»
El trasfondo de la publicación es la peor crisis eléctrica de la historia reciente de Cuba: al cierre de este martes, el déficit ronda los 2.080 MW en horario pico, con una disponibilidad de apenas 1.100 MW frente a una demanda de 3.150 MW. El 25 de junio se registró el récord histórico absoluto: 2.208 MW de déficit. La termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país, acumula 16 desconexiones en lo que va de 2026, y más de 1.300 protestas estallaron en mayo, la cifra más alta desde el 11J de 2021.
Esta no es la primera vez que la empresa emite este tipo de recomendaciones: en septiembre de 2025, tras un apagón nacional, el gobierno cubano ya había pedido a la población esperar antes de reconectar equipos, con idéntica respuesta de incredulidad y hartazgo. «Lo único que evita otro apagón es que se vayan», resumió una usuaria en el hilo de comentarios de esta semana.
Preguntas frecuentes sobre la crisis eléctrica en Cuba y la recomendación de la Empresa Eléctrica
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la Empresa Eléctrica de La Habana recomienda no conectar todos los electrodomésticos a la vez?
La recomendación se debe a que conectar todos los electrodomésticos simultáneamente al regresar la electricidad puede causar daños en las placas electrónicas de los equipos, sobrecargar los transformadores y provocar nuevos apagones. La empresa sugiere desconectar los aparatos durante el corte y reconectarlos gradualmente tras restablecerse el servicio.
Publicidad
¿Cuáles son las reacciones de los ciudadanos ante las recomendaciones de la Empresa Eléctrica?
Las reacciones han sido mayoritariamente de frustración e ironía, ya que los ciudadanos consideran que las recomendaciones no se ajustan a la realidad de los apagones prolongados. Muchos expresan que el escaso tiempo de electricidad obliga a conectar todos los equipos rápidamente para completar tareas básicas del hogar.
Publicidad
¿Cuál es la situación actual de la crisis eléctrica en Cuba?
La crisis eléctrica en Cuba es severa, con apagones que superan las 20 horas diarias y un déficit histórico de generación eléctrica. La termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país, ha enfrentado múltiples desconexiones, y el déficit eléctrico ha provocado protestas en varias provincias.
Publicidad
¿Qué consecuencias tiene el "quita y pon" de corriente en los equipos eléctricos?
El "quita y pon" de corriente puede causar daños graves en los equipos eléctricos debido a las variaciones de voltaje. También puede provocar incendios en instalaciones eléctricas domésticas y postes, como se ha documentado en La Habana. La falta de una respuesta institucional adecuada agrava el problema.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.