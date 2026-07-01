Favoritos bajo presión: Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos buscan seguir con vida

Vídeos relacionados:

Tres selecciones consideradas favoritas se juegan este miércoles su continuidad en el Mundial 2026: Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos disputan sus respectivos dieciseisavos de final con la obligación de ganar o quedar eliminados.

La jornada arranca a las 12:00 hora de Cuba con el duelo entre Inglaterra y la RD Congo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, continúa a las 16:00 con Bélgica ante Senegal en el Lumen Field de Seattle, y cierra a las 20:00 con el choque entre el equipo anfitrión y Bosnia y Herzegovina en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Inglaterra llega como líder del Grupo L con siete puntos, producto de victorias ante Croacia (4-2) y Panamá (2-0), más un empate sin goles frente a Ghana. El técnico Thomas Tuchel tiene en Harry Kane a su referente ofensivo: el delantero cerró la fase de grupos con tres tantos y acumula 10 goles en Mundiales, igualando a Gary Lineker como máximo anotador histórico de la selección inglesa en la competición.

Enfrente estará una RD Congo que protagonizó una de las grandes revelaciones del torneo. Los Leopardos, que nunca antes habían alcanzado una fase eliminatoria mundialista, se colaron entre los mejores terceros tras empatar con Portugal, caer por la mínima ante Colombia y remontar para vencer a Uzbekistán 3-1.

Bélgica, dirigida por Rudi García y capitaneada por Youri Tielemans, tuvo un inicio de torneo que generó dudas: empató 1-1 con Egipto y 0-0 con Irán en sus primeras dos salidas.

Sin embargo, la goleada 5-1 sobre Nueva Zelanda —con goles de Trossard, De Bruyne y Lukaku— les devolvió la confianza y el liderato del Grupo G justo antes de la fase eliminatoria.

Senegal llegó al límite para avanzar: necesitaba ganar en la última jornada y respondió con un 5-0 sobre Irak que le permitió colarse entre los mejores terceros gracias a la diferencia de goles. El conjunto africano llega con el impulso de esa actuación y la ambición de eliminar a otro de los candidatos.

Estados Unidos cierra la jornada con el respaldo de su público. El equipo de Mauricio Pochettino fue el más goleador de su grupo con ocho tantos, liderando el Grupo D tras golear a Paraguay (4-1) y vencer a Australia (2-0), aunque cerró la fase con una derrota 3-2 ante Turquía que no afectó su clasificación.

Bosnía y Herzegovina regresa a un Mundial por primera vez desde Brasil 2014 y llega con cuatro puntos como mejor tercero, tras empatar con Canadá, caer ante Suiza y vencer a Qatar en la última jornada.

El contexto de la fase eliminatoria añade presión a los favoritos: en los dieciseisavos previos, Marruecos eliminó a Países Bajos en penales y Paraguay hizo lo propio con Alemania, mientras que Francia, México y Noruega avanzaron sin sobresaltos.

El ganador del duelo entre Estados Unidos y Bosnia se medirá al vencedor de Bélgica contra Senegal en los octavos de final, lo que convierte esta jornada en determinante para definir uno de los cruces de la siguiente ronda.