Francia y México avanzan con autoridad; Noruega elimina a Costa de Marfil

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El martes fue una jornada de contrastes en los dieciseisavos de final del Mundial 2026: Francia aplastó a Suecia con un 3-0 sin discusión, México despachó a Ecuador con igual comodidad en el Azteca y Noruega protagonizó el golpe de la tarde al doblegar 2-1 a Costa de Marfil en Dallas.

Francia 3-0 Suecia

Kylian Mbappé fue el gran protagonista del partido disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde anotó en el minuto 45 y en el 74 para completar un doblete que lo colocó como máximo goleador del torneo con seis tantos, igualando a Lionel Messi.

Bradley Barcola amplió la ventaja en el minuto 53 con asistencia de Michael Olise, quien fue el motor creativo del equipo dirigido por Didier Deschamps durante todo el encuentro.

El arquero sueco Jacob Widell Zetterström evitó una derrota más abultada con nueve atajadas, aunque no pudo hacer nada ante la superioridad francesa.

En octavos, Francia se medirá a Paraguay el 4 de julio en Filadelfia. Los sudamericanos llegaron a esa ronda tras eliminar a Alemania en penaltis (3-4) en la jornada anterior.

México 2-0 Ecuador

El Tri ratificó su gran momento en el torneo con una victoria contundente ante Ecuador en el Estadio Azteca, con goles de Julián Quiñones en el minuto 22 y Raúl Jiménez en el 31, ambos sustituidos en el minuto 80.

El equipo de Javier Aguirre fue superior de principio a fin y nunca permitió que Ecuador encontrara respuestas, en lo que fue el primer enfrentamiento mundialista entre ambas selecciones en 24 años.

La expulsión del defensa ecuatoriano Piero Hincapié en el minuto 94 terminó de sellar el partido. El jugador del Arsenal fue sancionado por taparse la boca mientras hablaba con Santiago Giménez, infringiendo la nueva regla FIFA conocida como «Ley Prestianni», que prohíbe ese gesto para garantizar la transparencia en las comunicaciones dentro del campo.

Con este triunfo, México avanzó a los octavos de final y se convirtió en la primera selección de la CONCACAF en eliminar a un rival de la CONMEBOL en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo.

Costa de Marfil 1-2 Noruega

Noruega regresa a los octavos de final de un Mundial por primera vez desde Francia 1998, 28 años después, tras una victoria trabajada ante Costa de Marfil en el AT&T Stadium de Dallas.

Antonio Nusa abrió el marcador en el minuto 46, pero Amad Diallo empató para el conjunto africano en el 74. El golpe definitivo lo dio Erling Haaland en el minuto 86, cuando aprovechó la única oportunidad clara que tuvo para sentenciar el partido.

Costa de Marfil dominó buena parte del encuentro con mayor posesión y varias llegadas al área rival, pero careció de contundencia para sostener el empate en los minutos finales.

Con su tanto, Haaland llegó a cinco goles en el torneo, igualando a Mbappé y quedando a uno de Messi en la carrera por la Bota de Oro. El delantero del Manchester City persigue a Messi en la tabla de goleadores junto al capitán francés.

Noruega tendrá por delante una prueba mayúscula: el cruce confirmado ante Brasil está programado para el 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.