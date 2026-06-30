Cruce confirmado: Brasil vs Noruega en octavos del Mundial 2026

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Brasil y Noruega protagonizarán uno de los duelos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026 cuando se enfrenten el domingo 5 de julio, en un partido de eliminación directa que pondrá en juego un boleto a los cuartos de final.

Cómo llegó Brasil

La Canarinha cerró la fase de grupos como líder del Grupo C con 7 puntos y una diferencia de goles de +6, resultado de siete goles a favor y solo uno en contra. Su trayectoria incluyó un empate 1-1 ante Marruecos en la jornada inaugural, una victoria 3-0 sobre Haití y un triunfo 3-0 frente a Escocia en el cierre, con el que selló el primer lugar invicto.

En la ronda de dieciseisavos, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti protagonizó una remontada dramática ante Japón el lunes en el NRG Stadium de Houston. Brasil cayó 0-1 con un gol de Kaishu Sano al minuto 29, igualó con un cabezazo de Casemiro al 56 y selló la clasificación con un tanto de Gabriel Martinelli en el minuto 95, asistido por Endrick.

Ancelotti reconoció tras el partido que estuvo a punto de realizar cambios antes de que llegara la remontada: «Iba a meter a Neymar en el 60...», declaró el técnico italiano según TUDN.

Cómo llegó Noruega

Los escandinavos terminaron segundos del Grupo I con 6 puntos y una diferencia de goles de +1, con ocho tantos a favor y siete en contra. Sus resultados en la fase de grupos fueron una victoria 4-1 ante Irak, un triunfo 3-2 sobre Senegal y una derrota 1-4 ante Francia, partido en el que Ousmane Dembélé firmó un hat-trick para los galos, que lideraron el grupo con pleno de victorias.

Erling Haaland fue la figura escandinava en esa fase con cuatro goles, incluyendo dobletes ante Irak y Senegal, consolidándose como la principal amenaza ofensiva de su selección.

En dieciseisavos, Noruega superó a Costa de Marfil 1-0 este martes en el AT&T Stadium de Dallas, con gol de Antonio Nusa al minuto 46 como único tanto del encuentro.

Un regreso histórico para Noruega

Este partido tiene un peso especial para la selección noruega: no disputaba unos octavos de final en un Mundial desde Francia 1998, hace 28 años, cuando fue eliminada por Italia. Su clasificación al torneo estuvo impulsada en gran medida por Haaland, máximo goleador de la fase de clasificación europea con 16 goles, y el delantero del Manchester City llega al cruce ante Brasil como uno de los jugadores más en forma del campeonato.

Brasil, por su parte, acumula cinco títulos mundiales y llega como uno de los favoritos al título bajo las órdenes de Ancelotti. El duelo del 5 de julio enfrentará a la potencia sudamericana, que no perdió un solo partido en la fase de grupos, contra una Noruega que regresa a la élite del fútbol mundial con Haaland como estandarte y la ilusión de prolongar su histórica participación en el torneo.