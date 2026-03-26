Guatemala investiga a más de 60 cubanos por ejercer como médicos sin título ni permisos legales

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Las autoridades de Guatemala investigan más de 60 denuncias contra ciudadanos cubanos que habrían ejercido como médicos sin contar con títulos válidos ni cumplir los requisitos legales, en un caso que pone en entredicho la polémica presencia de brigadas sanitarias enviadas por el régimen de La Habana.

Según un reporte del diario guatemalteco Prensa Libre, el Ministerio Público (MP) confirmó que las acusaciones incluyen delitos como usurpación de calidad profesional, incumplimiento de requisitos legales y posibles riesgos para la seguridad ciudadana.

El secretario general del MP, Ángel Arnoldo Pineda, advirtió que algunos de los investigados no tenían la formación necesaria para ejercer la medicina. “Sería sumamente lamentable que se estuviera atendiendo a personas sin tener la capacidad profesional para hacerlo”, afirmó, citado por Prensa Libre.

Las pesquisas también buscan determinar cuántos de los integrantes de las brigadas eran realmente médicos. De acuerdo con los señalamientos bajo investigación, solo entre el 20 % y el 30 % de los cubanos enviados al país tendrían formación médica, mientras que el resto habría desempeñado funciones sin contar con credenciales válidas.

El caso ha encendido las alarmas en Guatemala, no solo por el posible fraude profesional, sino por las implicaciones en la seguridad y la soberanía del país. Las autoridades incluso han solicitado apoyo de agencias de Estados Unidos para avanzar en las investigaciones, ante indicios de que situaciones similares podrían estar ocurriendo en otros países de la región.

Las denuncias coinciden con un momento de cambios en la política guatemalteca hacia las misiones médicas cubanas. A partir de enero de 2026, el gobierno decidió no renovar progresivamente los contratos de estos brigadistas, lo que marcará el desmantelamiento gradual de su presencia en el país.

Durante décadas, los médicos cubanos ocuparon plazas en zonas rurales y de difícil acceso, pero su presencia ha estado rodeada de cuestionamientos por las condiciones laborales, la falta de transparencia en los acuerdos y el control ejercido por el Estado cubano sobre los profesionales.

Ahora, este escándalo añade un nuevo elemento de preocupación: la posibilidad de que pacientes hayan sido atendidos por personas sin la preparación adecuada, en un sistema de salud ya vulnerable.

Para muchos cubanos dentro y fuera de la isla, el caso revive un debate conocido: el uso de las misiones médicas como herramienta política y económica del régimen, incluso a costa de la calidad de la atención y del destino de quienes son enviados al exterior.