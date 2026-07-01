Bahamas revela en qué punto están las negociaciones con EE.UU. sobre los médicos cubanos

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El ministro de Salud de Bahamas, Michael Darville, confirmó esta semana que las conversaciones con la Embajada de Estados Unidos sobre la situación de los profesionales sanitarios cubanos que trabajan en el país se encuentran en su fase final, en medio de la presión de Washington para que los gobiernos de la región pongan fin al modelo de contratación de las misiones médicas de Cuba.

«Estamos en las discusiones finales con la Embajada de EE.UU. como resultado del balance de profesionales de salud cubanos en el país», declaró Darville, según recogió Eyewitness News Bahamas.

El ministro aprovechó para precisar el alcance de la presencia cubana en el sistema sanitario bahameño.

«Quiero dejar claro que solo hay tres médicos cubanos en el Commonwealth de Bahamas», afirmó.

Explicó que el resto del personal está integrado por técnicos de electrocardiografía, laboratorio y radiología, incorporados para reforzar los servicios de diagnóstico y atención sanitaria en las Family Islands.

Las negociaciones con Washington comenzaron en febrero de este año, cuando el Gobierno bahameño suspendió la contratación de nuevos profesionales cubanos y anunció contactos directos con Estados Unidos para revisar el funcionamiento del programa, tras las acusaciones de que las misiones médicas organizadas por La Habana constituyen una forma de trabajo forzado.

Desde entonces, Nassau ha defendido una fórmula distinta a la adoptada por otros países del Caribe: mantener a los profesionales cubanos, pero contratándolos directamente, sin la intermediación del Estado cubano.

Ese proceso comenzó a tomar forma en mayo de 2025, cuando Bahamas anunció que los salarios dejarían de canalizarse a través del Gobierno cubano. Hasta entonces, de los 12,000 dólares mensuales que el país pagaba por cada especialista, los profesionales recibían entre 990 y 1,200 dólares, mientras el resto era retenido por las autoridades cubanas.

Posteriormente, el Gobierno bahameño presentó formalmente su propuesta a Washington y, en junio de este año, Darville informó al Parlamento que los 35 profesionales cubanos que actualmente prestan servicios en el país —la mayoría técnicos especializados y no médicos clínicos— podrán elegir entre firmar contratos directamente con Bahamas o regresar a Cuba.

La decisión de Nassau se produce en un contexto de creciente presión diplomática por parte de Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha pedido a los gobiernos de la región que cancelen los acuerdos con las misiones médicas cubanas, al considerar que funcionan como «esquemas de trabajo forzado» y una forma de «esclavitud moderna».

Esa política ya ha tenido consecuencias en varios países del Caribe. Guyana y San Vicente y las Granadinas pusieron fin a sus acuerdos con Cuba en febrero de 2026, mientras que Jamaica dejó de renovarlos un mes después, una decisión que afectó a 277 profesionales cubanos.

Según estimaciones del Departamento de Estado, el régimen cubano obtiene más de 4,900 millones de dólares anuales mediante la exportación de servicios médicos, un programa que involucra a más de 26,000 trabajadores distribuidos en 55 países.

Darville aseguró que el Gobierno continuará coordinando el proceso con Washington antes de anunciar una decisión definitiva.

«Estamos trabajando muy de cerca con nuestros socios estadounidenses para asegurarnos de alinearnos con su política, que es la de nuestro vecino más cercano», concluyó.