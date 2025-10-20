Bahamas revela condiciones del nuevo contrato para médicos cubanos: Sigue pendiente la aprobación de EE.UU.

Miembros de una brigada médica cubana y el ministro de Salud de Bahamas, Michael Darville.

Vídeos relacionados:

El gobierno de Bahamas reveló algunas de las condiciones del nuevo contrato laboral que ofrecerá a los médicos cubanos que trabajan en el archipiélago, mientras espera la aprobación definitiva de Estados Unidos para implementar el acuerdo. El anuncio marca otro paso en la transformación de un programa que durante años ha sido denunciado por Washington como una forma de “trabajo forzoso” controlada por el régimen de La Habana.

Según declaraciones del ministro de Salud y Bienestar, Dr. Michael Darville, citadas por el diario local The Tribune, los profesionales cubanos tendrán ahora mayor autonomía y control sobre sus condiciones de vida, en contraste con los antiguos acuerdos administrados por la agencia estatal cubana Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC).

“El principal cambio es que los profesionales cubanos ahora organizarán su propio alojamiento y tendrán más libertad sobre sus arreglos de vida”, explicó Darville a The Tribune, añadiendo que la embajada cubana solía imponer que todos vivieran en el mismo lugar, algo que el nuevo contrato elimina por completo.

Un acuerdo bajo revisión de Washington

El ministro confirmó que el borrador del contrato fue enviado a funcionarios estadounidenses, quienes deben aprobarlo antes de que entre en vigor.

“Queremos asegurarnos de que la nota diplomática cumpla con todos los requisitos antes de seguir adelante”, señaló Darville. “Con suerte, entre esta semana y la próxima tendremos una mejor indicación, pero queremos actuar rápidamente para resolver este asunto y dejarlo atrás”.

La medida se produce tras las advertencias de Estados Unidos de revocar visas a funcionarios bahameños si el país continuaba participando en el esquema tradicional de contratación con Cuba, considerado por Washington como una forma de trata de personas.

Lo más leído hoy:

En junio, Darville ya había adelantado que Bahamas cancelaría los contratos gestionados por intermediarios cubanos y ofrecería acuerdos directos con su propio Ministerio de Salud, garantizando que los salarios sean entregados íntegramente a los trabajadores.

El fin de la intermediación estatal

Un contrato filtrado en 2022 por la organización Cuba Archive reveló que el gobierno bahameño pagaba hasta 12,000 dólares mensuales por médico cubano, pero los profesionales recibían solo entre 990 y 1,200 dólares, mientras el resto iba a parar a las arcas de la CSMC, dependiente del Estado cubano.

El nuevo esquema busca cerrar definitivamente esa brecha y alinearse con las exigencias de Washington, que ha elogiado los esfuerzos de Nassau por garantizar condiciones laborales justas.

En declaraciones previas a Caribbean Life, la encargada de negocios de EE.UU. en Bahamas, Kimberly Furnish, calificó la reforma como “un paso positivo”, insistiendo en que “todas las personas merecen recibir su salario directamente, sin la intervención de ningún gobierno”.

Médicos entre la esperanza y la incertidumbre

Actualmente, unos 35 profesionales cubanos —entre ellos oftalmólogos, enfermeras, técnicos de laboratorio y fisioterapeutas— prestan servicios en Bahamas. La mayoría ha expresado su deseo de quedarse en el país, donde son esenciales para un sistema sanitario con déficit de personal.

Sin embargo, su futuro sigue en el aire, a la espera de la aprobación estadounidense y bajo la vigilancia de La Habana, que ha reaccionado con silencio ante las reformas bahameñas.

“Los médicos cubanos quieren quedarse, pero dependemos de lo que diga Estados Unidos”, reconoció el propio Darville en declaraciones anteriores.

Si Washington da luz verde, Bahamas se convertirá en el primer país del Caribe en pagar directamente a los profesionales cubanos, rompiendo décadas de control financiero de La Habana sobre sus misiones médicas.

Un cambio que no solo aliviaría la presión diplomática, sino que también ofrecería a los médicos una oportunidad inédita de trabajar con dignidad y recibir el fruto completo de su labor.