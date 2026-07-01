EE.UU. estaría investigando si la ley de nietos en Cuba abre puertas a redes criminales

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El Departamento de Estado de Estados Unidos investiga las solicitudes de nacionalidad española tramitadas en Cuba al amparo de la llamada «ley de nietos», ante sospechas de que algunas podrían beneficiar a personas vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico que operan en el Caribe, según una investigación exclusiva publicada este miércoles por Vozpópuli.

De acuerdo con ese medio, las autoridades estadounidenses manejan información que apunta a que parte de los solicitantes mantendrían vínculos con el régimen cubano y habrían participado en operaciones desarrolladas en Venezuela durante el gobierno de Nicolás Maduro.

La principal preocupación de Washington, según las fuentes consultadas por Vozpópuli, es que la obtención de la nacionalidad española facilite el acceso a Estados Unidos de personas relacionadas con redes criminales o consideradas un riesgo para la seguridad nacional.

El informe sostiene que las autoridades estadounidenses temen que el pasaporte español pueda convertirse en una vía de entrada para individuos «implicados en el crimen organizado» o vinculados al aparato político cubano con capacidad para operar fuera de la isla.

La investigación se desarrolla en un contexto de creciente presión de la administración del presidente Donald Trump sobre el régimen cubano, marcada por nuevas sanciones contra altos funcionarios, empresas estatales y el conglomerado militar GAESA.

Precisamente la participación de entidades vinculadas a GAESA en la tramitación de expedientes de nacionalidad constituye uno de los aspectos que, según Vozpópuli, ha despertado el interés de Washington.

En enero de 2025, el Consulado General de España en La Habana adjudicó un contrato al Grupo Palco para reforzar la atención al elevado volumen de solicitudes. Esa empresa estatal cubana está vinculada a GAESA, conglomerado sancionado por Estados Unidos desde mayo de 2026.

La aplicación de la Ley de Memoria Democrática ha generado una demanda sin precedentes en Cuba. Más de 350,000 cubanos han iniciado trámites para obtener la nacionalidad española, mientras el Consulado General de España en La Habana acumula más de 137,700 expedientes.

La investigación también pone el foco en las dificultades para verificar la documentación presentada por los solicitantes. Cuba no forma parte del Convenio de La Haya sobre la Apostilla, lo que obliga a recurrir a otros mecanismos de validación documental y ha generado críticas de sectores que reclaman mayores controles en los procedimientos.

Las revelaciones coinciden con el creciente enfrentamiento político en España en torno a la llamada «ley de nietos». El Partido Popular y Vox sostienen que el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado una aplicación excesivamente amplia de la norma, mientras el Ejecutivo defiende que responde a un proceso de reparación histórica.

Este mismo miércoles, Vox presentó ante la Secretaría de Estado de Justicia una solicitud para declarar la nulidad y suspender cautelarmente la instrucción que desarrolla la ley, una medida que, de prosperar, paralizaría temporalmente la tramitación de nuevos expedientes de nacionalidad.

Según Vozpópuli, la investigación estadounidense también se enmarca en un seguimiento más amplio de las relaciones entre dirigentes del entorno socialista español y los gobiernos de Cuba y Venezuela. El medio afirma que las pesquisas permanecen abiertas y que las autoridades estadounidenses continúan recopilando información sobre posibles conexiones que consideren relevantes para sus investigaciones.