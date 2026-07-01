«¿Por qué yo tengo que resistir?»: padre cubano explota por sus hijos en los apagones

El dolor de un padre cubano al ver cómo duermen sus hijos en el suelo por apagones

Un padre cubano grabó a las 2:27 de la madrugada, en pleno apagón y con sus hijos durmiendo en el suelo por el calor y los mosquitos, un video, que se convirtió en uno de los testimonios más crudos de la crisis eléctrica que atraviesa Cuba este verano.

Alfredito Fominaya, conocido creador de contenido en redes sociales, grabó el video sin cortes ni edición, con la única condición de que la batería de su teléfono se lo permitiera. Las imágenes muestran a sus hijos tendidos en el suelo sobre sábanas, en una habitación humilde de paredes verde turquesa, sin electricidad en plena temporada de calor.

«¿Por qué yo tengo que resistir? ¿Por eso? Se supone que yo debo resistir. ¿Por eso? Se supone que yo tengo que seguir siendo revolucionario, que tenemos que seguir siendo comunistas, que tenemos que aguantar. ¿Para qué?», preguntó Fominaya directamente a cámara, confrontando la narrativa oficial del régimen que exige al pueblo cubano soportar la crisis.

«Este es el verano que le estamos dando a nuestros hijos. Verano donde tienen que dormir en el suelo, donde el calor es agobiante, los mosquitos... ¿Por esto es que tenemos que luchar?», añadió con visible angustia.

El habanero rechazó con firmeza el discurso de la resistencia que repiten funcionarios y voceros del régimen desde los medios estatales: «No le pidamos más al pueblo cubano que resistamos para esto. Lo que necesitamos es libertad. Lo que necesitamos es que acabe la miseria».

Fominaya señaló que la fe es lo único que lo sostiene ante la situación: «Te puedo asegurar que hace mucho tiempo, mucho tiempo, la esperanza que me sostiene es Dios. Saber que Dios está en control, saber que Dios tiene un destino diferente».

El video cierra con una oración: «Señor, que acabe el comunismo, que termine la maldad, que termine tanto tiempo de sufrimiento para el cubano, que Dios bendiga a Cuba, libertad».

El video de Fominaya se suma a una oleada de testimonios similares. Una madre cubana mostró el lunes a sus hijos dormidos en el suelo con mosquiteros y escribió: «Tenemos el récord Guinness en aguantar». El 22 de junio, otro padre publicó la foto de sus hijos durmiendo en el portal tras más de 24 horas sin electricidad.

La crisis eléctrica que vive Cuba en este verano es la más grave en décadas. Los apagones en La Habana alcanzan entre 20 y 24 horas diarias, mientras que en Matanzas se registraron cortes de hasta 85 horas consecutivas entre el 14 y el 17 de junio.

El 17 de junio, el déficit de generación superó los 2,080 MW, dejando sin electricidad al 69% del territorio nacional. Ese día, 106 centrales distribuidoras estuvieron fuera de servicio por falta de combustible.

El impacto humano es devastador: los apagones han empujado a familias enteras a dormir en portales y aceras, cerca de 100,000 pacientes tienen cirugías pendientes por falta de energía —entre ellos 5,000 oncológicos— y el gobierno adelantó el cierre escolar entre el 15 y el 30 de junio.

No es la primera vez que Fominaya se viraliza por denunciar al régimen. En marzo de 2026, respondió públicamente a Silvio Rodríguez tras la entrega de un fusil AKM como acto de «resistencia cultural», y en mayo publicó otro video cuestionando la campaña oficial de firmas, en el que también denunció amenazas de la Seguridad del Estado.

«Lo que hoy vivimos no será para siempre. No más resistencia, no más miseria, basta ya. Dios tenga misericordia del pueblo cubano», escribió Fominaya como texto de su publicación, en lo que resume el sentir de miles de cubanos que este verano enfrentan el calor, los mosquitos y la oscuridad sin que el régimen ofrezca solución alguna.