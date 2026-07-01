Ulises Toirac está de cumpleaños: «Si algo hice bien fue dejar de lado la ingeniería»

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El humorista cubano Ulises Toirac cumplió 63 años y lo celebró con una emotiva publicación en Facebook en la que agradeció las miles de felicitaciones recibidas y reflexionó sobre la decisión que marcó su vida: abandonar la ingeniería para dedicarse al humor.

En el texto, Toirac arrancó con una honestidad descarnada sobre los achaques de la edad.

«Sesenta y tres es una mierda. El que diga lo contrario miente. En el tiempo que antes ya llegabas, hoy aún estás pensando echarte a correr. Tres levantadas de la silla después, te das cuenta que desde la primera era para ir a mear», detalló.

Pero el tono cambió al hablar del afecto recibido.

El actor contó que leyó uno a uno los mensajes que le llegaron por múltiples vías: publicaciones en su muro, SMS -el primero exactamente a las 12:00:01-, Messenger y WhatsApp, todo esto pese a las habituales dificultades de conexión en Cuba.

«La conexión no ha ayudado en todo el día pero los he leído todos», escribió, reconociendo que responder cada mensaje era imposible, incluso en condiciones normales.

El centro de la publicación fue su balance vital a los 63 años.

«Si algo hice bien en mi vida, fue dejar a un lado la ingeniería, y dedicarme al humor. Me ha traído los peores contratiempos imaginables, pero me ha regalado haber hecho lo que me ha dado la gana en ese campo, cultivarme hasta la saciedad, explorar, atreverme, lograr, equivocarme», escribió.

Toirac es graduado de Ingeniería Electroenergética de la Universidad Tecnológica de La Habana «José Antonio Echeverría» (CUJAE) en 1986, pero su vocación artística lo llevó por otro camino desde el principio.

Su carrera comenzó en 1981 y en marzo pasado celebró 45 años de vida artística ininterrumpida en teatro, televisión, radio y cine.

En la publicación también reflexionó sobre lo que considera su mayor privilegio: «Encontrar eco en la gente con lo que hago. Notar que les ha marcado, que entienden el guiño, que se confabulan... para resultar de final, que se forma un lazo por el que nos agradecemos mutuamente».

Y fue categórico al mirar atrás: «Si volviera a nacer haría exactamente lo mismo, incluidos los errores. Sé que soy un privilegiado. Y es de los privilegios que uno sí puede mostrar sin pudor, sin temor a que te acusen de corrupto».

En varias ocasiones, Toirac ha reconocido la labor de sus antiguos compañeros del sector eléctrico, a los que admira por su trabajo en medio de la peor tragedia que vive el pueblo cubano por la incapacidad del gobierno de brindar un servicio digno.

Según señaló en noviembre pasado, los involucrados: linieros, reparadores, jefes de despacho... son "magos" que cuando el sistema colapsa "multiplican horas y magias".

"Mis excolegas están pasando las de Caín y merecen algo más que diplomas y gladiolos. No son parte del problema, sino la única solución a manom", subrayó entonces.

En una publicación anterior, Ulises dejó claro su estima a todos los que tratan de mantener vivo el SEN. "No es que no tengan la culpa. Por el contrario, tienen el valor".

"Mi respeto, admiración y abrazo a todos ellos", recalcó, en un gesto de apoyo hacia quienes mantienen vivo, con enormes sacrificios, lo poco que queda del SEN.

El cumpleaños llega en un momento de intensa actividad pública para Toirac, quien días antes declaró en Familia Cubana TV que «Cuba está en un laberinto que no tiene solución» en el plazo de su vida, en una de sus críticas más contundentes al régimen.

En su cumpleaños número 62, Toirac también compartido una reflexión pública en la que declaró: «Vivo enamorado de lo que he logrado y orgulloso de la manera en que lo logré».

Este martes cerró su mensaje de agradecimiento con una declaración que resume su relación con el público cubano: «Siempre digo que sin mí tendrían otro artista preferido, otro humorista a quien regalarle la confabulación. Pero sin ustedes, yo no hubiera podido existir».