¿Podrían negar entrada a EE.UU. a mujeres embarazadas? Esto plantea el gobierno Trump

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Tras el revés judicial del martes ante la Corte Suprema, la administración Trump evalúa prohibir el ingreso a mujeres embarazadas extranjeras como parte de una ofensiva contra el llamado «turismo de nacimiento», un fenómeno que el gobierno califica de «industria en auge» y que convierte ahora en el nuevo frente de su política migratoria.

El máximo tribunal rechazó por seis votos contra tres la Orden Ejecutiva 14,160, firmada por Trump el primer día de su segundo mandato, que pretendía negar la ciudadanía automática a los hijos de padres sin estatus migratorio regular.

El fallo sobre ciudadanía por nacimiento representa la tercera derrota judicial relevante de Trump ante el máximo tribunal en los últimos meses.

La respuesta del gobierno: Endurecer visas y controles

El fiscal general interino Todd Blanche marcó el nuevo rumbo ante periodistas:

«Desde el punto de vista del Departamento de Justicia, obviamente estamos concentrando a nuestros fiscales y a nuestros socios de las fuerzas del orden en el turismo de nacimiento, que es una industria en auge y va a seguir creciendo».

Blanche también anticipó acciones en el proceso de visas:

«Hay otras cosas que el gobierno federal puede hacer en el proceso de la visa y el proceso de aplicación para minimizar o limitar la oportunidad a personas de venir acá solo para tener a su bebé y que pueda ser entonces un ciudadano estadounidense».

El Departamento de Estado ya revocó cientos de visas a personas presuntamente vinculadas con redes de turismo de nacimiento, incluyendo el desmantelamiento de una red en África Occidental con más de 100 extranjeros con documentos fraudulentos y la identificación de más de 400 casos sospechosos en Europa desde 2024.

¿Puede Trump actuar sin el Congreso?

Abogados especializados confirman que la negativa de entrada a embarazadas ya ocurre en la práctica.

La abogada de inmigración Emily Benítez explicó:

«Es posible. De hecho, ya ha habido casos en los que, en ejercicio de su discreción, las autoridades consideran que una persona viaja con el único propósito de dar a luz en Estados Unidos. En esos casos, los oficiales pueden negar su ingreso, devolverla a su país e incluso cancelar su visa».

El abogado constitucionalista Joseph Malouf coincidió en que el presidente tiene amplia discreción migratoria, pero advirtió que una prohibición general tiene límites:

«Eso requeriría legislación del Congreso. No puede hacerse mediante una orden ejecutiva. Se necesitaría una ley aprobada por el Congreso y, además, existirían límites sobre lo que el gobierno puede hacer, porque la Constitución otorga determinadas protecciones».

Trump exige al Congreso actuar

Trump reaccionó al fallo en Truth Social combinando frustración y sarcasmo: «La Corte Suprema ratificó la ciudadanía por nacimiento, lo cual es una lástima para nuestro país, pero podemos compensarlo fácilmente en el Congreso mediante legislación».

Juristas advierten que modificar la Decimocuarta Enmienda requeriría una reforma constitucional y 60 votos en el Senado, un umbral difícil de alcanzar incluso con el Congreso en manos republicanas.

El extremo del debate: Un aliado MAGA pide esterilizar a extranjeros

Sean Davis, director ejecutivo de The Federalist y figura alineada con el movimiento MAGA, publicó en redes sociales un plan de siete puntos que incluyó «prohibir el ingreso de todas las mujeres extranjeras embarazadas», y «exigir la esterilización de todos los visitantes extranjeros antes de entrar al país», llegando incluso a proponer la «disolución de la Unión».

Las reacciones fueron de indignación generalizada.

David French, columnista de The New York Times, fue contundente: «Esta lista es una auténtica locura».

El periodista político Isaac Saul añadió: «Tienen la Casa Blanca, la Cámara de Representantes, el Senado y la Corte Suprema, y aun así no les basta. Está completamente desquiciado».

Los datos contradicen la magnitud del problema

Más allá de la retórica, los números matizan el alcance real del fenómeno.

Según el Pew Research Center, el 9% de los bebés nacidos en Estados Unidos en 2023 fueron hijos de madres indocumentadas o con estatus legal temporal, pero esa cifra no implica que esas mujeres viajaran al país únicamente para dar a luz.

El turismo de nacimiento propiamente dicho es estadísticamente marginal: entre 2016 y 2024 se registraron apenas 80,500 casos, el 0.24% del total de nacimientos en ese período, una proporción que contrasta con la centralidad que la administración le otorga en su discurso migratorio.