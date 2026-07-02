Aparece sano y salvo Ezequiel Martínez Ricardo, joven cubano reportado como desaparecido en Holguín

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Ezequiel Martínez Ricardo, el joven de 21 años reportado como desaparecido en Holguín desde el sábado 28 de junio, fue encontrado este jueves y ya está reunido con su familia en perfecto estado de salud, según confirmó el perfil vocero del régimen «Realidades desde Holguín».

La noticia llegó a través de las cuentas de Elizabeth García Martínez y de Arlettys Oro, la hermana de Ezequiel que había lanzado la alerta inicial y cuyo llamado movilizó a cientos de personas en la provincia oriental.

«Para la Gloria y Honra de Dios, Ezequiel Martínez Ricardo fue encontrado CON VIDA, gracias a las miles de personas que se unieron a esta causa y que portaron su granito de arena para que fuera posible su encuentro, Dios me los Bendiga», dijo Oro en su perfil de Facebook.

Ezequiel había salido de su casa en el reparto 26 de Julio, municipio de Holguín, para realizar sus actividades habituales de venta y nunca regresó.

Durante cinco días, su familia y vecinos lo buscaron a pie y en bicicleta por montes y zonas boscosas, incluyendo el área conocida como Isla Torre, el bosque y la comunidad de Hilda Torres.

Arlettys Oro había publicado un video en Facebook que acumuló más de 17,000 visualizaciones y cerca de 300 comentarios, convirtiendo las redes sociales en el principal motor de búsqueda ante la ausencia de mecanismos estatales accesibles.

La hermana también había pedido a instituciones con cámaras de seguridad que revisaran las grabaciones desde el sábado por la mañana, con foco en las carreteras La Estuna, Mayarí y la carretera exterior de Holguín, y había confirmado que tanto la policía como los hospitales estaban activos en el caso.

El desenlace feliz contrasta con otros casos que permanecen sin resolución en la misma provincia.

En noviembre de 2025, el recluta Dannier Quesada Morales, de 19 años, desapareció cuando se dirigía a su unidad militar en Aguas Claras.

Poco después, en enero de 2026, un hombre de 35 años con esquizofrenia llevaba casi un mes desaparecido en Holguín sin respuesta efectiva de las autoridades.

Mientras, en diciembre de 2025, dos adolescentes de 16 años desaparecidas en Moa fueron halladas sanas y salvas tras una búsqueda ciudadana similar.

El patrón se repite en todos estos casos: familias que acuden a Facebook ante la falta de un sistema oficial de alerta temprana equivalente a la Alerta Ámbar, inexistente en Cuba.

«Sin dudas una excelente noticia», resumió el perfil «Realidades desde Holguín» al dar a conocer el regreso de Ezequiel con los suyos.