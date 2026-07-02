«Esto es privado»: niegan venta de pan a periodista jubilado que intentó pagar con billetes de 5 pesos

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Un periodista jubilado de Santa Clara fue rechazado en un negocio privado cuando intentó comprar diez panes con 100 billetes de cinco pesos cubanos, dinero que el propio banco estatal le había entregado como parte de su pensión.
El episodio, narrado por el propio afectado en el periódico Trabajadores, expone con crudeza una práctica ilegal que se ha normalizado en toda Cuba: el rechazo de billetes de baja denominación a los ciudadanos más vulnerables.
Arturo Chang, de 74 años y con 45 años de carrera periodística dentro del oficialismo, cobra una pensión máxima de 3,653 pesos cubanos mensuales.
Al cobrarla, el banco le entregó 1,000 pesos en billetes de cinco (200 unidades con la imagen de Maceo). Con 100 de esos billetes se dirigió al establecimiento «24.7», ubicado en la carretera de Camajuaní, para adquirir el almuerzo del día.
El contexto era desesperado: un apagón de casi 24 horas, sin carbón para cocinar, los equipos de frío vacíos y una esposa diabética de 78 años que no podía permanecer en ayunas.
«Sin carbón porque había que ir a buscarlo, con un apagón de casi 24 horas, los equipos de frío vacíos, esos panes y una lata de spam, eran la esperanza para el almuerzo», escribió Chang.
Las empleadas del negocio se negaron a aceptar el pago.
Ante las explicaciones del periodista sobre su edad y la situación de su esposa, la respuesta fue tajante: «Esto es privado y el dueño puede tomar esa decisión» y «Usted también pudo no haber aceptado esos billetes».
Chang presentó una queja formal en la oficina de atención a la población de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Santa Clara, donde le prometieron la presencia de inspectores.
Tras esperar cerca de dos horas, llegaron dos mujeres que no se identificaron como tales, lo que generó una nueva confusión.
La dueña del negocio explicó después que el día anterior había ordenado aceptar billetes pequeños a personas vulnerables, pero que las empleadas del turno desconocían esa instrucción.
Reveló además que los mayoristas tampoco le aceptan billetes de baja denominación, lo que perpetúa la cadena de rechazo hasta el eslabón más débil.
Tras más de tres horas de gestiones, cuando la propietaria finalmente ofreció venderle los panes, la empleada informó que ya se habían agotado.
Chang regresó a casa sin el almuerzo.
«Sin dudas, es una cadena en la cual el eslabón que siempre se rompe es el de los clientes, sobre todo, los más envejecidos cuyas facultades pueden llegar a no ser suficientes para realizar estos trámites de manera exitosa», concluyó el periodista.
El caso coincide con un comunicado publicado este jueves por el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) de Ciego de Ávila, que exige a mipymes y cuentapropistas el cese inmediato del rechazo de billetes de 5, 10 y 20 pesos, advirtiendo que esa práctica viola la normativa del Banco Central de Cuba, la cual establece que todos los billetes tienen «pleno poder liberatorio».
El fenómeno no es nuevo. Desde diciembre de 2024 se han documentado casos similares en distintas provincias, y en abril de 2026 un video viral mostró a un cubano recibiendo más de 200,000 pesos en billetes de 10 CUP, equivalentes a apenas 384 dólares, símbolo del colapso monetario que atraviesa la isla.
La ciudadanía reaccionó con escepticismo al comunicado de BANDEC. «Si es una ley, no hace falta ningún llamado de conciencia. Lo que corresponde es aplicarla sin mano blanda», escribió un usuario en redes sociales, resumiendo la desconfianza generalizada ante un régimen que emite normas que nadie hace cumplir.
Preguntas frecuentes sobre la crisis económica y el rechazo de billetes en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se rechazan los billetes de baja denominación en Cuba?
El rechazo de billetes de baja denominación en Cuba es una práctica ilegal que se ha normalizado debido a la crisis económica y la depreciación del peso cubano. Comerciantes privados y mayoristas prefieren no aceptar estos billetes por considerarlos poco prácticos y porque el dinero en efectivo facilita la evasión fiscal. El Banco Central de Cuba ha emitido normativas para obligar a aceptar todos los billetes, pero estas no siempre se cumplen.
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¿Cómo afecta la crisis económica a los jubilados en Cuba?
La crisis económica ha afectado gravemente a los jubilados en Cuba, quienes reciben pensiones que no cubren las necesidades básicas. Un jubilado puede recibir menos de ocho dólares al mes, lo que es insuficiente para alimentos, medicamentos y otros gastos esenciales. Además, enfrentan largas colas en los bancos, apagones y una escasez de efectivo que complica aún más su situación.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para abordar estos problemas económicos?
El gobierno cubano ha implementado incrementos parciales en las pensiones y ha promovido la bancarización como una solución para facilitar las transacciones económicas. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes debido a la inflación, la depreciación del peso y la resistencia de muchos negocios a aceptar pagos electrónicos. La falta de recursos y la ineficacia en la implementación de políticas han mermado la confianza de los ciudadanos en las medidas del gobierno.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.