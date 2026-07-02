«Esto es privado»: niegan venta de pan a periodista jubilado que intentó pagar con billetes de 5 pesos

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Un periodista jubilado de Santa Clara fue rechazado en un negocio privado cuando intentó comprar diez panes con 100 billetes de cinco pesos cubanos, dinero que el propio banco estatal le había entregado como parte de su pensión.

El episodio, narrado por el propio afectado en el periódico Trabajadores, expone con crudeza una práctica ilegal que se ha normalizado en toda Cuba: el rechazo de billetes de baja denominación a los ciudadanos más vulnerables.

Arturo Chang, de 74 años y con 45 años de carrera periodística dentro del oficialismo, cobra una pensión máxima de 3,653 pesos cubanos mensuales.

Al cobrarla, el banco le entregó 1,000 pesos en billetes de cinco (200 unidades con la imagen de Maceo). Con 100 de esos billetes se dirigió al establecimiento «24.7», ubicado en la carretera de Camajuaní, para adquirir el almuerzo del día.

El contexto era desesperado: un apagón de casi 24 horas, sin carbón para cocinar, los equipos de frío vacíos y una esposa diabética de 78 años que no podía permanecer en ayunas.

«Sin carbón porque había que ir a buscarlo, con un apagón de casi 24 horas, los equipos de frío vacíos, esos panes y una lata de spam, eran la esperanza para el almuerzo», escribió Chang.

Las empleadas del negocio se negaron a aceptar el pago.

Ante las explicaciones del periodista sobre su edad y la situación de su esposa, la respuesta fue tajante: «Esto es privado y el dueño puede tomar esa decisión» y «Usted también pudo no haber aceptado esos billetes».

Chang presentó una queja formal en la oficina de atención a la población de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Santa Clara, donde le prometieron la presencia de inspectores.

Tras esperar cerca de dos horas, llegaron dos mujeres que no se identificaron como tales, lo que generó una nueva confusión.

La dueña del negocio explicó después que el día anterior había ordenado aceptar billetes pequeños a personas vulnerables, pero que las empleadas del turno desconocían esa instrucción.

Reveló además que los mayoristas tampoco le aceptan billetes de baja denominación, lo que perpetúa la cadena de rechazo hasta el eslabón más débil.

Tras más de tres horas de gestiones, cuando la propietaria finalmente ofreció venderle los panes, la empleada informó que ya se habían agotado.

Chang regresó a casa sin el almuerzo.

«Sin dudas, es una cadena en la cual el eslabón que siempre se rompe es el de los clientes, sobre todo, los más envejecidos cuyas facultades pueden llegar a no ser suficientes para realizar estos trámites de manera exitosa», concluyó el periodista.

El caso coincide con un comunicado publicado este jueves por el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) de Ciego de Ávila, que exige a mipymes y cuentapropistas el cese inmediato del rechazo de billetes de 5, 10 y 20 pesos, advirtiendo que esa práctica viola la normativa del Banco Central de Cuba, la cual establece que todos los billetes tienen «pleno poder liberatorio».

El fenómeno no es nuevo. Desde diciembre de 2024 se han documentado casos similares en distintas provincias, y en abril de 2026 un video viral mostró a un cubano recibiendo más de 200,000 pesos en billetes de 10 CUP, equivalentes a apenas 384 dólares, símbolo del colapso monetario que atraviesa la isla.

La ciudadanía reaccionó con escepticismo al comunicado de BANDEC. «Si es una ley, no hace falta ningún llamado de conciencia. Lo que corresponde es aplicarla sin mano blanda», escribió un usuario en redes sociales, resumiendo la desconfianza generalizada ante un régimen que emite normas que nadie hace cumplir.