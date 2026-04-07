Más de 200 mil pesos en billetes de 10: La escena que refleja el absurdo del efectivo en Cuba

Un pago que en cualquier otro contexto podría parecer motivo de alivio terminó convirtiéndose en una pesadilla. Un cubano compartió en redes sociales la imagen de más de 200 mil pesos cubanos recibidos en billetes de baja denominación, una escena que rápidamente se volvió viral por lo que representa: el caos cotidiano del dinero en efectivo en la isla.

En el video, publicado por José Luis Llanes Matos, se observa una mesa cubierta por pilas interminables de billetes, organizados en bloques que apenas logran contener la magnitud del monto. “Me pagaron más de 200k en billetes de a 10”, escribió, acompañado de emojis de asombro. La imagen no solo impacta por la cantidad, sino por la dificultad evidente de manejar ese dinero.

Las reacciones no tardaron en llegar. Entre bromas, incredulidad y frustración, muchos usuarios se sintieron identificados con una realidad cada vez más común en Cuba. “Eso se pesa, no se cuenta”, comentó uno, mientras otro ironizó: “Y al final te dicen revisa que creo que faltan 10 pesos”. Otros fueron más directos: “Eso no se acepta” o “A ver quién te acepta eso ahora”.

El episodio desató un debate que va más allá de la anécdota. En un país donde el acceso al efectivo es irregular, los bancos limitan extracciones y el sistema de pagos electrónicos no logra consolidarse, situaciones como esta evidencian las distorsiones del sistema financiero. Para muchos, recibir dinero en billetes pequeños no es solo incómodo: es prácticamente inutilizable en la vida diaria.

Algunos comentarios reflejan esa contradicción: “Dinero es dinero”, defendió un usuario, mientras otro calculaba cuánto espacio ocuparía esa misma cantidad en billetes de mayor denominación. También hubo quien recordó experiencias similares, desde pagar multas con monedas hasta cargar grandes sumas en condiciones poco prácticas.

Más allá del humor, la escena deja una pregunta flotando: ¿de qué sirve tener dinero si usarlo se convierte en un problema?

El video, además, llegó en un momento de máxima tensión monetaria en la isla. Días antes, el Banco Central anunció la emisión de billetes de 2,000 y 5,000 pesos, los de mayor denominación en la historia reciente del país.

Los billetes de 5,000 pesos comenzaron a circular el pasado jueves en el Banco Metropolitano de La Habana, con distribución gradual al resto del país.

Sin embargo, la medida fue recibida con ironía masiva en redes sociales. La frase mi salario en un billete se viralizó de inmediato, porque el salario medio estatal cubano ronda entre 4,000 y 6,830 pesos mensuales, lo que equivale a apenas uno de esos nuevos billetes.

Al cambio informal, ese billete de 5,000 pesos representa unos 10 dólares, prácticamente un sueldo entero de trabajador estatal.

Por otra parte, el peso cubano ha perdido el 95% de su valor frente al dólar entre 2020 y 2026, pasando de 42 pesos por dólar a más de 520, mientras la inflación ha multiplicado por más de cinco los precios desde 2010.

La crisis de efectivo tiene además una dimensión logística crítica, en La Habana han dejado de funcionar más del 50% de sus cajeros automáticos, pasando de más de 500 a unos 200 operativos.

En ese contexto, algunos cuentapropistas en la capital ya se niegan a aceptar billetes de baja denominación, incluidos los de 10 pesos, argumentando su escaso valor real.

El humorista cubano Mario Sardiñas, conocido como Chequera, resumió con sarcasmo la situación ante los nuevos billetes: Prepárate pa' la clase de inflación que viene, papi.