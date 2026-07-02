¿Cuba libre en 2027? Ex gobernador venezolano no cree que EEUU asuma riesgos antes de elecciones de noviembre

El ex gobernador del estado de Carabobo, economista venezolano Henrique Salas Römer Senior, de 90 años, predijo en una entrevista con CiberCuba que la isla experimentará un cambio político en 2027, antes de que Venezuela logre estabilizarse, lo que según su proyección ocurrirá a inicios de 2028.

Salas Römer, graduado en Yale y excandidato presidencial venezolano en 1998, fue directo al fijar ese horizonte temporal. «Yo creo que el año 27 es el año en que Cuba va a salir de esto».

Cuando la periodista Tania Costa reaccionó con sorpresa ante lo lejano del plazo, el economista apeló al realismo. «Mira, yo no quiero provocar desencanto, lo que me pide es realismo. Y no puedo hacer otra cosa, que analizar dejando el corazoncito fuera. A ver las cosas sin apasionamiento».

Su argumento central es que Washington no actuará con medidas de alto riesgo contra Cuba mientras transcurra el proceso electoral interno estadounidense previsto para noviembre de este año. «Yo creo que Estados Unidos no va a tomar medidas mientras haya esta elección. Es en noviembre que se inicia, luego viene la Navidad», explicó, en referencia a las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026.

Ese calendario político condiciona, según Salas Römer, cualquier acción significativa de la Administración Trump hacia la isla, al menos hasta entrado 2027. La aprobación de Trump ronda el 34-37% y los analistas otorgan a los demócratas cerca de un 81% de probabilidad de recuperar la Cámara de Representantes, lo que reduce el margen político para aventuras de alto costo antes de esa fecha.

Cuba atraviesa en 2026 una crisis humanitaria sin precedentes, con apagones de hasta 25 horas consecutivas, más de 96,000 cirugías aplazadas, solo el 30% del cuadro básico de medicamentos disponible y el 33.9% de los hogares con hambre persistente.

Salas Römer también trazó un paralelo con Venezuela, donde cifró en entre 60,000 y 70,000 las personas desaparecidas, y advirtió que Cuba enfrenta un desafío aún mayor: cuatro generaciones han crecido bajo el régimen sin memoria viva de lo que era el país antes de 1959.

Al hacer el cálculo de los años transcurridos, el economista no ocultó su indignación: «¿Cuántos años habrán pasado? 59 para acá, ¿no? 68. En el año 27 son 68. ¿Qué se dice? ¿Pronto? Bueno, pero más o menos son 68 años. Demasiado. Demasiado, ¿verdad? Demasiado, demasiado».

El análisis de Salas Römer coincide con el horizonte que maneja la Concertación Democrática Cubana, que ha publicado una Ley Electoral Provisional prevista para procesos electorales en 2027-2028, y con plataformas de predicción que situaban en un 52% la probabilidad de que Miguel Díaz-Canel abandonara el poder antes de 2027.

El economista venezolano cerró su reflexión con una referencia emotiva a la cultura de la isla: «Para la tierra de Celia Cruz, de Guillén, de la Sonora Matancera... ¿Le gusta la música cubana? Me gusta. De Pérez Prado».