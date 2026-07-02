Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos avanzan a octavos tras una jornada llena de emociones

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Tres de los grandes favoritos del torneo sellaron su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 el miércoles, en una jornada marcada por remontadas, drama y un récord histórico: Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos superaron sus respectivos compromisos de los dieciseisavos y mantienen vivas sus aspiraciones.

Harry Kane hace historia y los Tres Leones pasan el susto

Inglaterra necesitó remontar para doblegar 2-1 a una combativa República Democrática del Congo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Brian Cipenga adelantó a los Leopardos en el minuto siete, y el conjunto africano —una de las grandes revelaciones del torneo— sostuvo la ventaja durante gran parte del encuentro pese a la presión inglesa.

Fue Harry Kane quien torció el rumbo del partido con un doblete decisivo: empató de cabeza en el minuto 75 y selló la remontada en el 86 con un remate de pierna.

Con esos dos tantos, Kane alcanzó 12 goles en Copas del Mundo, superando el récord histórico de Gary Lineker —10 dianas— y convirtiéndose en el máximo goleador inglés en la historia de los Mundiales.

Pese a la destacada actuación del arquero Lionel Mpasi-Nzau, los africanos no pudieron sostener la ventaja. Inglaterra se medirá con México en los octavos de final el domingo 5 de julio.

Bélgica protagoniza la remontada de la jornada

La actuación más espectacular de la tarde la firmó Bélgica, que remontó un 0-2 ante Senegal en el Lumen Field de Seattle para ganar 3-2 en tiempo extra.

Habib Diarra e Ismaila Sarr pusieron el partido cuesta arriba para los Diablos Rojos con goles en el minuto 25 y el 51, respectivamente.

Cuando la eliminación parecía inevitable, Romelu Lukaku recortó en el 86 y Youri Tielemans igualó en el 89 para forzar la prórroga.

El desenlace llegó en el último suspiro del segundo tiempo extra: una revisión del VAR señaló penalti sobre el propio Tielemans, quien lo convirtió para el 3-2 definitivo y desató la celebración belga.

Bélgica se enfrentará a Estados Unidos en los octavos de final, con el partido previsto para el 6 o 7 de julio en Seattle.

Estados Unidos, con diez, sigue soñando ante su público

Estados Unidos confirmó su favoritismo y derrotó 2-0 a Bosnia y Herzegovina en el Levi's Stadium de San Francisco, aunque no sin sobresaltos.

Bajo la dirección de Mauricio Pochettino, Folarin Balogun abrió el marcador al filo del descanso, en el minuto 45, tras haberle anulado previamente un tanto por fuera de juego.

El delantero fue expulsado en la segunda mitad por doble tarjeta amarilla, dejando a los anfitriones con diez jugadores.

Lejos de complicarse, Malik Tillman sentenció el encuentro con un tiro libre directo en el minuto 82 y aseguró el pase.

Es la primera vez desde 2002 que Estados Unidos supera una ronda eliminatoria en un Mundial, un hito que llega precisamente cuando el país ejerce de coanfitrión junto a México y Canadá.

La jornada de este jueves trae nuevos duelos de dieciseisavos: España enfrenta a Austria, Portugal mide fuerzas con Croacia y Suiza se cruza con Argelia, en una fase que sigue deparando emociones a la altura del torneo más amplio de la historia.