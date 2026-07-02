Dos mujeres asesinadas por sus exparejas en Sancti Spíritus en una semana

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Dos jóvenes cubanas murieron asesinadas por sus exparejas en la provincia de Sancti Spíritus en apenas una semana, crímenes que evidencian la alarmante escalada de violencia contra las mujeres en Cuba, donde han sido confirmados 35 feminicidios en el primer semestre de 2026.

Las víctimas fueron identificadas como Liddiany Luis González y Zarahelga Pardo López, en una publicación de la página de Facebook «Mi lealtad acrisolada», vinculada al Ministerio del Interior de Cuba (Minint).

Según la información, Liddiany había salido del poblado de Guayos en una motorina, en compañía de su esposo, y cuando transitaban por el kilómetro 381 de la Carretera Central, cerca de La Trinchera, su expareja —que se encontraba prófugo de la justicia— les salió al paso armado con un cuchillo.

La mujer intentó escapar corriendo, pero fue alcanzada por el agresor, quien le propinó varias puñaladas mortales. El hombre fue detenido y puesto a disposición de las autoridades, señaló la nota.

La página de Nio reportando un crimen, donde se hizo público este caso, informó que el ataque ocurrió el lunes 22 de junio e identificó como presunto agresor a Davier Valdivia Santana. Fuentes cercanas a la víctima revelaron al creador de contenido que ella había denunciado a las autoridades que su expareja la acosaba continuamente.

El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), organización independiente que documenta los feminicidios en Cuba desde 2019, lanzó el domingo una alerta preliminar sobre el caso, señalándolo como un «posible feminicidio» cometido el 21 de junio, y solicitó información para confirmarlo.

Sólo una semana después de la brutal agresión que le arrebató la vida a Liddiany Luis González, otra joven de la misma provincia encontró la muerte a manos de su exposo. La primeros reportes del crimen, ocurrido en la madrugada del 29 de junio, trascendieron en las redes sociales.

Este martes, el perfil oficialista «Mi lealtad acrisolada» confirmó el trágico suceso. En el reparto Carlos Roloff de la ciudad de Sancti Spíritus, Zarahelga Pardo López fue asesinada por su expareja.

Tras el ataque, el agresor se infligió una herida de gravedad en el cuello y fue trasladado al hospital, donde «se reporta con peligro para la vida», según indicó la publicación.

La página Nio reportando un crimen reveló este martes que la joven asesinada era madre de tres hijos: dos niñas y un varón, y el presunto agresor fue identificado como José Luis Rivera, conocido por el alias de «El Loco», según datos proporcionados por familiares y personas allegadas a la víctima.

Ambos casos reproducen un patrón predominante en la violencia feminicida en Cuba. Un informe de OGAT reveló que en 2025 el 83.3 % de los feminicidios fueron cometidos por parejas o exparejas, el 64.6 % con arma blanca y el 62.5 % ocurrió en el hogar o el entorno inmediato de la víctima.

El hecho de que el agresor de Liddiany estuviera prófugo al momento del ataque evidencia, además, fallos graves en los mecanismos de seguimiento y control de agresores por parte de las autoridades del régimen cubano.

Sancti Spíritus ya acumulaba antecedentes en 2026: el primer feminicidio confirmado del año en Cuba fue el de Magaly Aragón Aragón, una enfermera de 59 años hallada muerta en un cañaveral del campamento penitenciario Las Mulas, en Jatibonico, el 6 de enero.

El perfil del Minint «Mi lealtad acrisolada» reconoció los crímenes de Liddiany y Zarahelga con un pedido a confiar en la justicia y un llamado a «educar en el respeto, la empatía y la resolución pacífica de los conflictos», sin mencionar en ningún momento la palabra feminicidio. La comunicación oficial los enmarca como un problema de convivencia social, pero elude la responsabilidad estructural del régimen.

Cuba carece de una ley integral de violencia de género y de refugios institucionales para mujeres en riesgo. El Estado no publica estadísticas oficiales sobre feminicidios y tampoco ha tipificado el feminicidio como delito autónomo en el Código Penal vigente, donde figura únicamente como agravante.

Según el subregistro de OGAT, en los primeros seis meses de 2026 se confirmaron 35 feminicidios, un 112.5 % más que en el mismo período de 2025, cuando se documentaron 16 casos.

Desde 2019 hasta junio de este año, los observatorios independientes OGAT y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) documentaron 350 feminicidios en la isla.

Alas Tensas advirtió que «cada feminicidio revela una vida arrebatada, pero también una falla institucional», y exigió que el régimen deje de «criminalizar a las activistas y observatorios independientes que documentan estos casos ante el silencio estatal».