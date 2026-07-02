Bruno Rodríguez arremete contra Marco Rubio por diálogo Cuba-EEUU

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla calificó este miércoles a Marco Rubio de mentiroso y cuestionó su validez como interlocutor diplomático, en una entrevista concedida a CNN en Español desde La Habana en la que también advirtió que cualquier agresión militar estadounidense contra Cuba sería «un baño de sangre».

Rodríguez señaló que existe una «contradicción flagrante» entre el tono que mantienen los diplomáticos de Washington en las conversaciones bilaterales y la conducta del secretario de Estado y del gobierno de Trump fuera de esas mesas de negociación.

Las declaraciones llegan un día después de que el canciller emplazara a Rubio en una rueda de prensa y lo llamara «deshonesto y mendaz» en varias oportunidades, en lo que se ha convertido en una escalada verbal sostenida desde La Habana contra el jefe de la diplomacia estadounidense.

«Hay conversaciones diplomáticas entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba que no muestran progreso», admitió Rodríguez, quien pese a todo insistió en que el régimen cubano mantiene su disposición al diálogo y continúa cooperando con Washington en áreas como el combate al narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado y la trata de personas.

El canciller atribuyó la grave crisis energética que atraviesa la isla a lo que describió como un «cerco energético» impuesto por Estados Unidos, equivalente según él «prácticamente a un bloqueo naval».

«El gobierno de Estados Unidos ha impedido la entrada a Cuba de suministros de combustible desde hace siete meses», afirmó, y calificó esa política de «quebrantamiento del derecho internacional», «castigo colectivo» y «crimen de lesa humanidad».

El déficit eléctrico en Cuba superó los 2,208 MW el 25 de junio, dejando sin electricidad a cerca del 70% del país, en medio de apagones que en algunas zonas se extienden hasta 25 horas diarias.

Rodríguez reconoció que la situación es «dolorosa» y que el pueblo cubano atraviesa «sufrimientos, privaciones y angustias verdaderamente duras», aunque rechazó compararla con la crisis pandémica.

Sobre las amenazas del presidente Trump —quien declaró públicamente que tras resolver el asunto con Irán seguiría con Cuba— y los reportes de inteligencia estadounidense que señalan la adquisición de más de 300 drones militares por parte de La Habana, el canciller respondió con contundencia: «Cuba no es ni puede ser una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Suena ridículo».

Al mismo tiempo, advirtió que una intervención militar tendría consecuencias devastadoras: «Una agresión militar contra Cuba tendrá que ser respondida con toda nuestra fuerza. Será un baño de sangre. Morirán miles y miles de cubanos y morirán también jóvenes estadounidenses llevados a una guerra que no es suya y que no tendría ningún sentido».

El contexto inmediato de estas declaraciones incluye las nuevas sanciones anunciadas por Rubio el 23 de junio contra cinco entidades cubanas vinculadas al conglomerado empresarial militar GAESA y contra Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro.

Esas sanciones se aplicaron bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump el primero de mayo de 2026, que se suma a la Orden Ejecutiva 14380 del 29 de enero, con la que declaró a Cuba «amenaza inusual y extraordinaria» e impuso aranceles secundarios que redujeron las importaciones energéticas cubanas entre 80% y 90%.

Cuba ha convocado para el 7 de julio de 2026 una sesión de la Asamblea General de la ONU para debatir, por 32ª vez, la resolución contra el embargo, en un movimiento que Rodríguez presentó como respuesta a lo que calificó de presiones de Washington para impedir ese debate.