Trump se viste de médico y diagnostica a celebridades de Hollywood con el «Síndrome de Trastorno de Trump»

El presidente Donald Trump publicó este jueves un video generado con inteligencia artificial en el que aparece caracterizado como «Doctor Trump», vestido con bata blanca y estetoscopio, para «tratar» a sus críticos más famosos de Hollywood de lo que llama el «Síndrome de Delirio Anti-Trump», conocido por sus siglas en inglés TDS.

El clip de aproximadamente 90 segundos, publicado poco antes de la medianoche en Truth Social y en X, imita el formato de los comerciales de medicamentos estadounidenses y acumuló más de 11 millones de visualizaciones en pocas horas.

El «Dr. Trump» deepfake abre el video con la pregunta: «¿A usted o a alguien que conoce le han diagnosticado TDS? Los síntomas pueden ser implacables. Afortunadamente, soy el Doctor Trump y tengo un plan de tratamiento. Escuchemos lo que dicen algunos de mis pacientes».

A continuación aparecen versiones generadas con IA de seis celebridades conocidas por sus críticas al presidente: Whoopi Goldberg, Robert De Niro, Rosie O'Donnell, Julia Roberts, Edward Norton y John Leguizamo, cada una ofreciendo un falso testimonio de «recuperación».

La versión deepfake de Julia Roberts declara: «Siento que he envejecido 20 años en los últimos dos. He estado muy preocupada. Realmente empezaba a preocuparme por mi futuro».

La de De Niro, por su parte, confiesa: «No podía comer. No podía dormir. Constantemente enojado. Hacía desgraciados a todos los que me rodeaban. Ya casi no me reconozco».

Rosie O'Donnell aparece diciendo haber «sufrido por más de una década», mientras que la versión de Whoopi Goldberg se describe a sí misma como una «causa perdida» antes del tratamiento.

El video concluye con el «Dr. Trump» recetando una solución que define como «simple»: «Apaga las noticias falsas. Reza y, si alguna vez te sientes ansioso, tómate una Coca-Cola Light como yo y verás una diferencia notable en tu vida».

El TDS es un término peyorativo que Trump utiliza de forma habitual para atacar a sus críticos más prominentes. Entre sus blancos recurrentes con ese calificativo figura el cantante Bruce Springsteen, a quien el presidente ha descrito como portador de un «caso horrible e incurable».

El historial de Trump con algunas de las celebridades del video es extenso. En febrero de 2026, tras unas declaraciones de De Niro en un podcast en las que el actor pidió «deshacerse» del presidente de cara a las elecciones de mitad de mandato, Trump lo calificó de «enfermo y demente» y «mentalmente inestable».

Este video se enmarca en un patrón sistemático de publicaciones con inteligencia artificial que Trump ha intensificado durante su segundo mandato. La mayor polémica previa ocurrió en abril, cuando publicó una imagen de IA en la que aparecía con iconografía similar a la de Jesucristo, en pleno enfrentamiento con el Papa León XIV.

Ante las críticas generalizadas, Trump borró aquella imagen y explicó que creía que lo representaba «como un médico» de la Cruz Roja. Días después publicó otra imagen de IA en la que aparece abrazado por Jesucristo frente a una bandera estadounidense.

El video del «Dr. Trump» llega además en un momento en que la industria del entretenimiento de Hollywood impulsa legislación para limitar el uso no autorizado de deepfakes de audio y video de personas reales.